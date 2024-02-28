الرياض: زار رئيس هيئة الأركان العامة في السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي الإثنين الوحدات الأمامية المشاركة في مناورات التمرين المشترك «سيف السلام 12» بالمنطقة الشمالية.

وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني، وقائد قوة رفحاء اللواء الركن فهد بن دهام المرخان، وقائد قوة عرعر اللواء الركن نايف بن منيف الحبيل.

واستمع الرويلي إلى إيجاز عن التمرين وأهدافه ومراحله المتمثلة في مرحلة الإعداد والتجهيز، ومرحلة إنهاء إجراءات التخطيط العملياتي، ومرحلة وصول القوات العسكرية وبدء التدريب الأكاديمي، ومرحلة تمرين مركز القيادة، ومرحلة المناورات الميدانية.

ووقف رئيس هيئة الأركان العامة على سير المناورات وجاهزية القوات العسكرية المشاركة في التمرين ممثلةً في أفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة.

كما التقى المشاركين في التمرين، ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع. وأشاد ببطولات منسوبي القوات المسلحة في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.