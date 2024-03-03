إيلاف من الرياض:أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاحد في الرياض،على المواقف والقرارات الثابتة للمجلس،المؤيدة لمغربية الصحراء،والداعمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية وسيادتها التامة على صحرائها،والمساندة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية و الترابية.

جاء هذا التأكيد في ختام جلسة العمل المشتركة التي جمعت،بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع وزراء خارجية دول أعضاء المجلس.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية، إن دول المجلس، تؤكد دعمها الثابت لمغربية الصحراء ووقوفها الراسخ مع سيادة المغرب على كافة ترابه، وكذا دعمها للقرارت الاممية ذات الصلة.

من جانبه،أكد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي،على مواقف المجلس وقراراته الداعمة لمغربية الصحراء، مجددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس والمملكة المغربية.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتجددة بين المغرب ودول مجلس التعاون والتي أرسى دعائمها الملك محمد السادس مع قادة دول المجلس،منذ القمة المغربية -الخليجية في الرياض بتاريخ 20 ابريل 2016.

الوزير بوريطة خلال الاجتماع في الرياض

في غضون ذلك، أكد مجلس التعاون الخليجي على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دوله والمملكة المغربية.

وقال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس ،إن دول الخليج تعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع المملكة المغربية، وتتطلع إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب،مؤكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وتعزيزه خدمة لشعوب الجانبين.

تثمين الأوراش الاصلاحية التي انخرط فيها المغرب

وأشادت دول مجلس التعاون الخليجي،بالإصلاحات والأوراش التي باشرها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، للنهوض بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذات العلاقة بالبنية التحتية بالمملكة المغربية.

في سياق ذلك ، ثمن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ،الإصلاحات الكبرى التي ينفذها ملك المغرب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، مجددا التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين والتي أكد عليها اجتماع الدوحة الأخير.

من جانبه، هنأ رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس، المملكة المغربية على الفوز بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال،مؤكدا استعداد دول المجلس لتقديم الدعم اللازم للمغرب والمشاركة في تنفيد الأوراش التي باشرتها المملكة لاحتضان هذه التظاهرة العالمية.

إشادة بالمبادرة الأفريقية الأطلسية لفائدة دول الساحل

على صعيد آخر، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي،بالمبادرة الإفريقية الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل.

وقال البديوي إن دول المجلس تشيد بمبادرة الملك الافريقية الأطلسية التي من شأنها تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والدول المطلة على الأطلسي.

وأكد البديوي،من جهة أخرى ،على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليحي وتطلع دول المجلس الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.