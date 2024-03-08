خلص تقرير إلى أن أفعال أعلى جاسوس بريطاني داخل الجيش الجمهوري الإيرلندي ربما أدت إلى "إزهاق أرواح أكثر من إنقاذها".

وقال تحقيق دام إعداده سبع سنوات إن قوات الأمن كانت على علم في كثير من الأحيان بعمليات اختطاف وقتل وشيكة، لكنها فشلت في حماية المعرضين للخطر، وهكذا حدثت حالات وفاة كان من الممكن منعها بعلمها، وترك المسؤولون عنها أحرارا في ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

وكان فريدي سكاباتيتشي، الملقب بـ"سكينة الستيك Stakeknife"، يرأس "فرقة الجوز" التابعة للجيش الجمهوري الأيرلندي، وهي وحدة مكلفة بمطاردة المخبرين، لكنه كان هو نفسه يعمل كجاسوس للاستخبارات البريطانية.

وقال التقرير إنه حدثت حالات وفاة كان يمكن الوقاية منها بمعرفتهم، ولم يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بل تُركوا أحرارًا في ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

إيضاحات

ولم يصل التقرير المؤقت إلى حد تأكيد اسم سكاباتيشي باعتباره صاحب الاسم الرمزي Stakeknife، لكنه أوضح:

• لقد كان موجوداً وكان فرداً وليس مجموعة من العملاء المختلفين كما تم التكهن بذلك.

• كان متورطاً في "أعمال إجرامية خطيرة للغاية وغير مبررة على الإطلاق"، بما في ذلك القتل

• إن الادعاءات بأن ذكاءه أنقذ "عدداً لا يحصى" أو "مئات" من الأرواح مبالغ فيها.

• يتراوح عدد الأرواح التي أنقذها بين أرقام فردية عالية وأرقام مزدوجة منخفضة.

وقال التقرير: "لم تتم حماية الضحايا ولم يخضع الإرهابيون للعدالة الجنائية".

وقال موقع قناة (سكاي نيوز) إن وزير دفاع سابق كان وصف الجاسوس سكاباتيتشي ذات مرة بأنه "الإوزة التي وضعت البيض الذهبي" وادعى أن أفعاله أنقذت مئات الأرواح.

لكن التحقيق وجد أن تلك الادعاءات "غير قابلة للتصديق بطبيعتها وهي مقارنة متجذرة في الخرافات والحكايات الخيالية".

دعوة للاعتذار

ودعا التقرير حكومة المملكة المتحدة إلى الاعتراف بأنه كان من الممكن تجنب العديد من جرائم القتل والاعتذار للعائلات الثكلى.

واعترفت بمناخ العمل "الاستثنائي المجهد" الذي تعمل فيه قوات الأمن وأن المتعاملين معهم غالبا ما يواجهون معضلات حيث لا توجد "إجابة صحيحة".

وتابع التقرير: "يحتاج موظفو الدولة إلى الحماية من خلال عدم الكشف عن هويتهم والسرية، لكن هذه الحماية لا يمكن أن تمنح حصانة فعلية أو حق التصرف مع الإفلات من العقاب لأن ذلك سيكون متعارضًا تمامًا مع سيادة القانون وحقوق الإنسان".

وقال التقرير: "قد ينخرط الوكلاء في بعض الأحيان في سلوك إجرامي، لكن ليس لديهم ترخيص مجاني لخرق القانون ولا ينبغي دفعهم إلى الاعتقاد بخلاف ذلك."

لكن الكلمات الأكثر إدانة في الوثيقة المؤلفة من 200 صفحة تتعلق بالأعمال "الأكثر خزيًا وشرًا" التي قام بها الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت.

وجاء في البيان: "كان الجيش الايرلندي الثوري هو الذي ارتكب أعمال التعذيب والقتل الوحشية، وكل عمل شرير هو مثال للجبن".

ويزعم التقرير أن كبار الجمهوريين تغاضوا "وما زالوا يتغاضون" عن تلك الأنشطة ودعوهم إلى قبول ارتكاب الأخطاء والاعتذار.

وأوصى التقرير أيضًا بتخصيص أطول يوم، وهو 21 يونيو، يومًا لتذكر أولئك الذين قتلوا أو جرحوا خلال الاضطرابات.

من هو سكاباتيتشي؟

نشأ سكاباتيتشي، وهو ابن لأبوين إيطاليين، في بلفاست وخاض تجارب مع مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست.

وانضم إلى الجيش الجمهوري الإيرلندي في السبعينيات وارتبط اسمه بـ18 جريمة قتل، لكنه توفي العام الماضي عن عمر يناهز 77 عاما، ولم يواجه أي محاكمة على أي منها.

وكان تم اعتقاله لفترة وجيزة دون محاكمة، وتم تجنيده من قبل وحدة أبحاث القوة التابعة للجيش، والتي كانت تدير المخبرين، وكانت من أهم أصولها.

لقد كان سكاباتيتشي بمثابة مثال على "الحرب القذرة" بين وكالات الاستخبارات البريطانية والجيش الجمهوري الأيرلندي - عالم التجسس وغض الطرف عن القتل.

القاضي والجلاد

ويوصف بأنه "القاضي وهيئة المحلفين والجلاد" في وحدة الجيش الجمهوري الإيرلندي المكلفة بالتعرف على المخبرين بداخلها، ويقدر البعض أنه وجه ما يصل إلى 30 جريمة قتل.

أصبحت أنشطته محور (عملية كينوفا)، وهي تحقيق بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، أطلقه جون بوتشر، رئيس الشرطة السابق في بيدفوردشير في عام 2016.

كان بوتشر تم تعيينه رئيسًا للشرطة في أيرلندا الشمالية العام الماضي وسلم عصا كينوفا إلى السير إيان ليفينغستون، رئيس الشرطة السابق في شرطة اسكتلندا.

وقال بوتشر: "ينبغي الاعتراف بما تحمله كل ضحية من ضحايا الإرث. لا أعتقد أن Stakeknife يستحق أي دين من الامتنان."

كلام الوزيرة الأولى

ورداً على التقرير، قالت الوزيرة الأولى لأيرلندا الشمالية ميشيل أونيل: "لقد خلفت الظلم والمآسي التي حدثت في الماضي إرثاً عميقاً من المعاناة والصدمات في جميع أنحاء مجتمعنا".

واضافت: "يجب ألا ننسى أبدًا أولئك الذين ماتوا أو أصيبوا وعائلاتهم. أنا آسفة لجميع الأرواح التي فقدت خلال الصراع دون استثناء".

وقالت أونيل: "لقد تم انتهاك حياة الناس من كل قسم من المجتمع خلال الصراع من قبل قوات الدولة البريطانية والجمهوريين والموالين، وتم إلحاق حزن وأذى وألم ومعاناة لا يمكن تصوره."

وأضافت: "باعتباري جمهوريًة وزعيمًة لشين فين وأيضًا كوزير أول، فإنني ملتزمة تمامًا بتضميد جراح الماضي وبناء هذا المستقبل الأفضل الذي يستحقه كل واحد منا".

ومن جهته، تساءل زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي DUP السير جيفري دونالدسون عما إذا كان من الممكن إنفاق مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني على التحقيق بشكل أفضل لتمويل الشرطة في أيرلندا الشمالية.

وأضاف: "الأمر المخيب للآمال أكثر هو أنه على خلفية مثل هذا التحقيق الباهظ التكلفة، فشلت النيابة العامة في تأمين محاكمة واحدة".

يشار ختاما إلى أن عملية كينوفا 28 ملفًا للنظر فيها، لكن النيابة العامة وجدت عدم وجود أدلة كافية لرفع القضية.

