إيلاف من الرباط: يبدأ سلاح الجو الملكي المغربي اليوم بإسقاط المواد الغذائية على شمال قطاع غزة،وفق ما ذكر موقع إسرائيل24 نيوز.

وقال الموقع إن ست طائرات نقل من طراز هيركوليس محملة بالمواد الغذائيةوالمعدات الإنسانية أقلعت من المغرب إلى إسرائيل.

وأضاف أنه كان متوقعا أن تهبط الطائرات في مطار بن غوريون للتزود بالوقود، لتكمل رحلتها باتجاه شمال قطاع غزة لإسقاط المواد الغذائية والمعدات الإنسانية في أول يوم من شهر رمضان الذي حل دون الإعلان عن هدنة انتظرها المدنيون المقبلون على فرض الصوم بفارغ الصبر وترقبها في الوقت نفسه عائلات المخطوفين الإسرائيليين.

وبهذه الخطوة ، يقول المصدر ذاته، ينضم المغاربة إلى مجموعة الدول التي بدأت جهود إنزال المساعدات على الغزيين من الجو ضمنهم الأردن ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا.

وتمت العملية المغربية بتوجيه من الملك محمد السادس - وبالتنسيق مع إسرائيل .

يذكر أنه قبل يومين نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع مصر،والولايات المتحدة،وفرنسا،وبلجيكا،عمليات إلقاء مساعدات إنسانية من الجو على عدة مواقع في شمال القطاع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الصعوبات التي تواجه عمليات إدخال المساعدات برًا.