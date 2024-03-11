الحديدة: أفادت وسائل إعلام حوثية، يوم الإثنين، بأن الطائرات الأميركية البريطانية شنت غارات مكثفة على عدة مواقع في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن.

ووفق المصادر، فقد قصف الطيران الأميركي والبريطاني منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، ومنطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.

وفي وقت سابق من الاثنين، قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن انفجار على مقربة من سفينة تقع على بعد 71 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء الصليف.

وأضافت الهيئة في بيان على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن البلاغ أفاد بأن السفينة وطاقمها بخير. لكنها لم تفصح عن هوية السفينة ولا وجهتها.

تقول ميليشيا الحوثي إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر).