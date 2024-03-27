نبدأ جولة الصحافة من الصحف الإسرائيلية، التي حاولت في بعضِ مقالاتها شرح أبعاد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

في صحيفة "إسرائيل هيوم" و تحت عنوان "كيف فاجأت الولايات المتحدة إسرائيل على حين غرة؟" تشرح الكاتبة والمحللة شيريت أفيتان كوهين ما كان يجري في الساعات الأخيرة قبل التصويت في مجلس الأمن، تقول "محادثات سرية، ضغوط دبلوماسية، وتوترات متزايدة، هكذا كانت الساعات التي سبقت الأزمة المتصاعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول صياغة نص قرار مجلس الأمن، وتضمنت محادثات على كافة المستويات بين البلدين".

"حاولت إسرائيل في البداية العمل مع الولايات المتحدة لتخفيف صياغة القرار، لكن عندما فشلت في ذلك، حاولت إسرائيل إقناع البيت الأبيض باستخدام حق النقض، وعندما لم ينجح ذلك، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تصريحات قاسية ضد الولايات المتحدة، مما جعل الأزمة علنية"، بحسب كوهين.

وتنقل كوهين التسريبات التي حصلت عليها صحيفة إسرائيل هيوم قبيل التصويت، والتي توّضح بأن "محادثات جرت خلال الليل بين الوزير رون ديرمر وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، وبين سفير الأمم المتحدة جلعاد إردان ونظيرته السفيرة ليندا توماس غرينفيلد. وعلى الرغم من نجاح الولايات المتحدة في هذه المحادثات لتخفيف المسودة الأصلية للقرار، إلا أنه في النتيجة تم دمج إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في بند واحد، كذلك خلا القرار من إدانة حركة حماس بعد شنّ هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)".

"هذه الأمور دفعت إسرائيل إلى المطالبة في الساعات الأخيرة بأن يستخدم صديقها العظيم حق النقض ضد المقترح، في إشارة للولايات المتحدة"، وفق الكاتبة.

"ولكن بعد ذلك سمع مسؤولون إسرائيليون كبار للمرة الأولى أن أعلى المستويات في البيت الأبيض يصرون هذه المرة على عدم استخدام حق النقض، وهو ما فاجأ إسرائيل، التي تعتبر القرار بأنه يشكل خطرًا كبيراً، لأن تفسيراته واسعة وقد تتسبب بإشكالية كبرى لإسرائيل"، بحسب ما ذكرت الكاتبة كوهين.

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وفي صحيفة جيروسالم بوست، نشرت الباحثة والأكاديمية سوزان هاتيس رولف، وهي عضو سابق في الكنيست الإسرائيلي، مقالاً بعنوان "عزلة إسرائيل تتزايد، والحلول ساذجة في ظل الحكومة الحالية".

تستهل الكاتبة مقالها بالإشارة إلى ما نشرته مجلة الإيكونوميست يوم السبت الماضي على غلافها، إذ وضعت على غلافها عنواناً مفاده أن "إسرائيل وحدها". وتشير رولف إلى أن الأسابيع اللاحقة لهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) حملت دعماً ملحوظاً من زعماء العالم لإسرائيل، و"برروا ردّ فعلها العسكري القوي والذي يتضمن توجيه ضربة عسكرية وإدارية مميتة لحماس، فيما ذهبت الإدارة الأميركية لما هو أبعد من ذلك، ووعدت بتزويد إسرائيل بكل الأسلحة والذخائر التي تحتاجها، بالإضافة إلى نقل حاملة طائرات وقوات أميركية إلى المنطقة".



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لكن بموازاة ذلك، أصرت الإدارة الأميركية على أن تبدأ إسرائيل بالتخطيط لليوم التالي، وتقديم خطة واضحة وقابلة للتطبيق للقتال، مع الحد الأدنى من الخسائر في صفوف المدنيين. وهو ما رفضه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وكانت النتيجة تدميراً هائلاً وسقوط أعداد كبيرة من القتلى والنازحين، ورفضاً لدخول المساعدات، والإعلان عن نية دخول رفح بغض النظر عن موقف حلفائها، وفق رولف.

وأمام هذا، بدأ أنصار إسرائيل السابقون يهددونها بفرض عقوبات، خاصة في مجال مبيعات الأسلحة والذخائر، وتدهورت العلاقات مع الولايات المتحدة، فيما ترى الكاتبة إن "ما تحتاج إليه إسرائيل حتى تتمكن من عكس عزلتها المتنامية هو تغيير أساسي في العقلية، وهو التغيير الذي لا يمكن أن ينجم إلا عبر تغيير الحكومة الإسرائيلية".

"ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل للدفاع عن نفسها؟"

"هل هناك طريقة لهزيمة حماس بعدد أقل بكثير من القتلى المدنيين؟ وهل هناك طريقة لخوض حرب لا تترك إسرائيل معزولة؟" سؤال يطرحه الكاتب في صحيفة نيويرك تايمز ديفيد بروكس، ضمن مقال نشره يناقش فيه الآراء التي تصف إسرائيل بالمعزولة في حربها، تحديداً مع تدهور علاقتها مع الولايات المتحدة.

يقرّ الكاتب بأن الاستراتيجية الإسرائيلية تعاني من مشاكل حقيقية، فالرأي العام العالمي يتحرك بشكل حاسم ضد إسرائيل، والتحول الرئيسي في العلاقات أصبح مع واشنطن، حيث أكبر المؤيدين التاريخيين لإسرائيل أصبحوا يمطرونها بالانتقادات.

يسأل الكاتب: "إذا كان النهج العسكري الإسرائيلي الحالي غير إنساني، فما هو البديل؟" مرتكزاً على أن لإٍسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وقتال حماس بعد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ويقول "إن الحقيقة الشائكة التي تبرز هي أن هذه الحرب لا تشبه سوى القليل من الحروب الأخرى، لأن المسرح الحاسم يقع تحت الأرض" في إشارة لشبكة الأنفاق الواسعة التي قامت حماس ببنائها، وتتهم إسرائيل بأن حماس تستخدم هذه الأنفاق لتخزين أسلحة وصناعة صواريخ وتحتجز الرهائن وغيرها.

ولا يجد الإسرائيليون طريقة سهلة للتدمير الأنفاق إلا عبر تطهير الأرض، إلا أن هذا يترتب عليه نتائج خطيرة ومدمرة، لأن عدداً قليلاً من المباني يتحمل الانفجارات الضخمة ما يؤدي إلى الكثير من الحطام والأضرار، وفق المقال، الذي يقول إن الدمار الذي تسببت فيه إسرائيل في غزة أكبر مما فعلته سوريا في حلب وأكثر مما فعلته روسيا في ماريوبول، استنادا على تحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس.

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في نفس الوقت، يشير بروكس إلى أن إسرائيل فعلت الكثير من الإجراءات والمحاولات لحماية المدنيين خلال الحرب، عبر تحذيرهم من القصف وإرشادهم للأماكن الآمنة، لكن كانت هناك عوائق متعلقة بغياب شبكات الاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما كان يحدّ من قدرة الفلسطينين على التجاوب لهذه الإرشادات.

ويرى بروكس أن الإستراتيجية التي تتبناها حماس هي "شر محض". لكنها تقوم على فهم الكيفية التي قد تتطور بها الأحداث على الأرض في العالم السياسي، فيما كانت نقطة الضعف الرئيسية في الاستراتيجية الإسرائيلية تتلخص دائماً في أنها تهدف إلى إلحاق الهزيمة بحماس عسكرياً من دون معالجة المظالم الفلسطينية ومن دون إيلاء القدر الكافي من الاهتمام للعواقب الأوسع نطاقاً، ويضيف "بينما يشاهد قادة حماس واشنطن تزيد من انتقاداتها لإسرائيل، يتأكدون من أن استراتيجيتهم ناجحة".

إحدى الاستراتيجيات البديلة هي أن تقوم إسرائيل بحملة محدودة للغاية في محاربة حماس وبقوة أقل، كما أنه يتعين على إسرائيل أيضاً أن تقدم للعالم رؤية بشأن تعافي غزة، وفق الكاتب.

لكن بالنظر إلى "حالة العداء الشرس الذي يجتاح المنطقة الآن" كما يصف الكاتب، فإنه من غير الممكن أن يقوم الإسرائيليون والفلسطينيون برسم رؤية جديدة للمستقبل إلا بعد هزيمة حماس بالكامل كقوة عسكرية وحاكمة.

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جرأة دبلوماسية عربية مطلوبة

يتسلل التباين الأميركي– الإسرائيلي إلى خارج البيت الأبيض، وبدأ الخلاف يخرج للعلن، بحسب مقال للإعلامي اللبناني سام منسي في صحيفة الشرق الأوسط، يدعو فيها العرب للقيام بخطوات دبلوماسية جريئة لاستغلال خلاف الحليفين التاريخيين، الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويقول: "في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات الأميركية- الإسرائيلية إلى هذا المستوى من التوتر، تعلو أصوات فلسطينية وأخرى عربية من أكثر من جهة تتراوح بين التشكيك في مواقف واشنطن ورفضها، واتهامها بالتخطيط للبقاء في غزة، معتبرين نزول قوات أميركية على أرض غزة بداية لوجود أميركي طويل الأمد في القطاع... هذا العرض لحال العلاقات بين الإدارة الأميركية ونتانياهو هو بيد الفلسطينيين بشكل خاص والعرب بشكل عام، لأنَّه من السذاجة تجاهل هذا المتغيّر في سياسة واشنطن في هذه المرحلة، ومن الضروري انتهاز هذه الفرصة التي قد تكون محدودة في الزمان والمكان لا سيما قبل الانغماس في غمار الانتخابات الرئاسية وما قد تسفر عنه، خصوصاً إذا وصل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".

ويشدد منسي على أن الخلاف هو بين إدارة جو بايدن وحكومة بنيامين نتانياهو وحلفائه من اليمين المتعصب المتشدد، وليس مع إسرائيل الدولة، لكن مع ذلك فإنه "على حلفاء الولايات المتحدة العرب العمل الجاد من أجل تجيير المواقف الأميركية لصالح القضية الفلسطينية، والبناء عليها لتطويرها، وعدم تقديم الذرائع للإسرائيليين لإعادة الربط مع واشنطن"، بحسب الكاتب.

ويشرح المنسي الخطوات المطلوبة في المرحلة القادمة، وهي: "أولاً الوضوح بخيار السلام والتمييز بين العدو والصديق والشريك والحليف، وثانياً الواقعية والتمييز بين الممكن والصعب والمستحيل، وثالثاً الإصلاحات الفلسطينية، وأخيراً الاستفادة من دروس هذه الحرب بدءاً من عشرات آلاف الضحايا البريئة والخسائر المادية الرهيبة... يضاف إلى ذلك المتغيّر الدولي المتعاطف مع الفلسطينيين وليس بالضرورة مع حماس، وهو تعاطف دولي غير مسبوق".

وفي نهاية مقاله يقول الكاتب: إن "ملاقاة أميركا في منتصف الطريق ضرورة استراتيجية عربية وفلسطينية ملحة إنسانياً وسياسياً للخروج من الدائرة المغلقة التي يدور داخلها النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وتداعياته على الأمن الإقليمي، خصوصاً بعد نتائج الحرب في غزة وما سوف تسفر عنه مستقبلاً".