إيلاف من لندن: حذر بيان أمني أردني المشاركين في المظاهرات الداعمة لغزة، من أعمال التحريض والفتنة، معلنا عن اعتقال متورطين.

وجاء البيان بعدما شهد ليل السبت – الأحد، محاولات للاعتداء والتخريب والإساءة لرجال الأمن وإغلاق للطرق، شارك فيها رجال وسيدات تعمدوا الاعتداء وشتم رجال الامن العام

وقال بيان مديرية الأمن العام لقد تعاملنا بمنتهى الانضباط مع المشاركين في الوقفات منذ أشهر عديدة خرج بها آلاف المواطنين للتعبير عن رأيهم.

ضبط النفس

وأضاف بأن رجال الأمن تحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس، خاصة تجاه بعض الفتيات، إلا انه وفي ضوء إصرار البعض وتعمد الإساءة تم القاء القبض على عدد من الأشخاص

وأكدت مديرية الأمن العام مواصلة عملها في إطار من احترام حقوق الإنسان، وتطبيق القانون وإنفاذه على كل من يحاول التجاوز أو الاعتداء أو التحريض.

وأوضح البيان أن مديرية الأمن العام تعاملت ليلة أمس مع بعض الوقفات والتجمعات التي حدثت في بعض مناطق العاصمة، وأن رجال الأمن المتواجدين لحفظ الأمن والنظام، تعاملوا خلالها بمنتهى الانضباط والحرفية مع المشاركين، وهو الأمر الذي دأب عليه رجال الأمن العام منذ أشهر عديدة خرج بها آلاف المواطنين إلى الشوارع ولم يتم منع أي منهم من التعبير عن رأيه.

تجاوزات وإساءات

وأشار البيان إلى أنه وخلال الليلة الماضية وما سبقها بأيام، شهدت هذه الوقفات تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام، ووصفهم بأوصاف غير مقبولة على الإطلاق، فضلاً عن محاولات تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، والجلوس في الطرقات ومنع مرور المركبات فيها، وشارك في هذه التجاوزات رجال وسيدات تعمدوا على مدى أيام الاحتكاك مع رجال الامن العام.

وأضاف البيان، أن رجال الأمن العام خلال ذلك تحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس، خاصة تجاه بعض الفتيات المشاركات، إلا انه ومع ازدياد هذه التجاوزات ووصولها حداً غير مسبوق وإصرار البعض على تعمد الاعتداء والاساءة فقد تم القبض على عدد من الأشخاص، لافتاً إلى أن المديرية ستقوم بدراسة جميع الفيديوهات التي تم تصويرها أو تداولها والتحقيق فيها.

واختتم البيان: أن مديرية الأمن العام ستواصل عملها المعهود عنها بحرفية في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم وفقاً للقوانين، كما ستواصل عملها في تطبيق القانون وإنفاذه على كل من يحاول التجاوز، أو التحريض بالفعل أو القول على رجال الأمن أو إثارة الفتنة على وسائل التواصل، مؤكدة على أنها ستتصدى لكل من يحاول قطع الطريق أو إشعال النيران وحرق الممتلكات، داعين الجميع إلى التعاون والالتزام.

