إيلاف من القاهرة: فاجعة جديدة في صعيد مصر، وتحديداً في إحدى القري التابعة لمحافظة قنا جنوبي مصر، حيث أقدم شاب يبلغ 24 عاماً، وفتاة (23 عاماً) على الانتحار بتجرع السم "مبيداً حشرياً" لرفض عائلتيهما زواجهما.

ووفقاً لموقع "مصراوي" فإن آخر ما كتب "روميو الصعيد" هو :"رحمني الله وإياكم"، وذلك قبل انتحاره هو وحبيبته في قنا

"رحمني الله وإياكم"، كانت هذه آخر كلمات كتبها شاب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل أن يقدم على الانتحار بتناول أقراص الغلال "مبيد حشري"، هو وحبيبته التي رفض أهل كل منهما زواجهما بشمال قنا.

ولقيت قصة انتحار شاب وفتاة بقرية العمرة لمركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "انتحار روميو وجولييت الصعيد".

وكتب الشاب البالغ من العمر 24 عاما ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل ساعات قليلة من إنهاء حياته: "رحمني الله وإياكم وجمعنا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وكانت مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بإنهاء شاب وفتاة لحياتهما بتناول حبوب غلال بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع الشاب البالغ 24 عاما، والفتاة تبلغ من العمر 23 عاما، بعد تناولهما حبوب غلال بقصد إنهاء حياتهما بسبب رفض أهلهما زواجهما بقرية العمرة بمركز أبوتشت، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.