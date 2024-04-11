إيلاف من الرباط:قالت إدارة قناة "ميدي 1 تيفي" المغربية،الأربعاء،إنها قامت بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وفق الإجراءات والمساطر الإدارية التي تؤطر التسيير الداخلي للقناة،على إثر خطأ في رقن نص الشريط المُوضِّح لموضوع أثناء البث المباشر لبرنامج "رمضان معنا" لحظات قبل إفطار يوم الأحد الماضي،تم تصحيحه بعد دقيقة وسبع ثوانٍ من البث.

وقال بيان لإدارة القناة، إنها تتأسف لمشاهديها،مشيرة إلى أنه، وبناء على نتائج التحقيقات التي أجريت بكل دقة،"ثبتت مسؤولية الصحفي الذي كان مكلفا كتابة نص الشريط في ارتكاب الخطأ عن غير قصد،وتم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب وفقًا للنظام الداخلي وللتشريع القانوني المعمول به".

وانتقدت إدارة القناة "بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها"، التي "قامت بتناول موضوع هذا الخطأ، من خلال نشر أخبار كاذبة، تتضمن تجاوزات مُغرضة وغير مسؤولة في حق القناة، وتمس بنزاهة مسؤوليها الإداريين".

وأضافت إدارة القناة أنه "في الوقت الذي كان فيه من المأمول أن تتحرى هذه المواقع الالكترونية الدقة في نقل الخبر، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين لا أساس لها من الصحة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات".

وعليه،يوضح البيان،فإن"التوجه الاستراتيجي للقناة كمؤسسة إعلامية إخبارية، والهيكلة التنظيمية التي تواكب تطويرها، يحددها مجلس إدارتها، ولا يمكن أن تخضع للمزايدة أو أن تكون عرضة للتشهير"، علما أن جميع القرارات الإدارية، يضيف البيان " يتم اتخاذها وفقًا لأسلوب الحكامة المعمول به، ويتم تدقيقها ومراقبتها بانتظام".

وشدد البيان على أن القناة "ملتزمة بتفعيل ورش الإصلاح على مستوى إنتاج الأخبار"، وهي "عملية من شأنها أن تسمح للقناة بتحقيق الأهداف والمخططات المستقبلية، لتمكينها من الريادة والإشعاع محليا وقاريا، بالمساهمة الفعالة لمديرية الأخبار التي يُعتبر دورها حاسما لضمان نجاح هذه العملية، والتي يتم تنفيذها بطريقة شفافة بمشاركة جميع مكونات القناة".

وأضاف البيان أن "تدبير الشأن الداخلي وممارسات الحكامة الجيدة المعمول بها داخل قناة "ميدي1 تيفي"، لا يمكن أن تكون موضع ابتزاز من قِبل أي شخص ولأي اعتبار كان، خاصة في السياق الإقليمي الذي نعيشه"، كما أن "التشهير بمديرية الأخبار وتشويه صورة القناة لتصفية حسابات ضيقة، وعرقلة دينامية عملية الإصلاح، يمثّل سابقة غير مقبولة، ويشكّل ضرراً جسيماً على حسن سير عمل القناة".

وخلص البيان إلى أن قناة "ميدي1 تيفي" إذ تكذب كل "التجاوزات والإدعاءات التي نشرتها هذه المواقع الإلكترونية، التي كان عليها أن تمارس مهامها الإعلامية بانضباط للقوانين وانسجاما مع أخلاقيات المهنة"، فإنها "تعطي لنفسها الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية لحماية نفسها من التشهير والطعن، ومن المس المتعمد بالسمعة وبالحياة الخاصة للمسؤولين والعاملين فيها"، كما من شأنها "أن تعيد الاعتبار لسمعة القناة ولصورتها التي لا يدخر الصحفيون والعاملون بها أي جهد لكي تكون في مستوى تطلعات المشاهدين في جميع مناطق البث: المغرب، شمال وغرب إفريقيا والساحل، الوطن العربي، حوض البحر الابيض المتوسط وجنوب أوروبا".