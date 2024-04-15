إيلاف من لندن:أصدر عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة،مرسوما يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك بناءً على ترشيحات الجهات المعنية،وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وحسب المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 30 لسنة 2024،يُعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،على النحو الآتي:رشيد محمد المعراج( رئيساً)،والشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة (عضواً ممثلاً عن الحكومة بصفتها صاحب عمل)،ونوال إبراهيم الخاطر (عضواً ممثلاً عن الحكومة بصفتها صاحب عمل)،وأسامة صالح العلوي(عضواً ممثلاً عن الحكومة بصفتها صاحب عمل)،وخالد محمد نجيبي(عضواً ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي)،وعارف أحمد هجرس(عضواً ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي)،وسوسن أبو الحسن محمد (عضواً ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي)،ودينا أحمد الفايز(عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي)،ودنيا فيصل سرحان (عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي ) ، وأحمد حسن حميدان (عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي)،وعلي جعفر الرقراق عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي ،ويعقوب يوسف محمد حسين(عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي، عبدالله حسن عبدالله مشاخيل(عضواً ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي)،الدكتور خالد محمد عبدالله تقي(عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والتأمينية)،و الدكتور عبدالله صلاح صالح سلطان(عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والتأمينية).

ونصت المادة الثانية من المرسوم الملكي "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم،ويُعمل به من تاريخ صدوره،ويُنشر في الجريدة الرسمية".

رشيد محمد المعراج

تجدر الاشارة إلى أن المعراج،الرئيس الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،كان يشغل منصب المحافـظ والمدير التنفيذي لمصرف البحرين المركزي منذ عام 2005 حتى تقاعده قبل شهرين.

وتقلد المعراج العديد من المناصب الحكومية خلال مساره المتميز ،حيث شغل عدة مناصب بوزارة المالية وبعد ذلك عين وكيلا لوزارة المواصلات،ثم مديرا عاما ورئيسا تنفيذيا في الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).كما عُين رئيساً لمجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات (بتلكو)، وسوق البحرين للأوراق المالية،وعضواً في الهيئة الوطنية للنفط والغاز وهيئة تنظيم الاتصالات والمجلس الاستشاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.