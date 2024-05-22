إيلاف من لندن: دق تقرير نشرته صحيفة إسرائيلية ناقوس الخطر، محذرا من انهيار للدولة العبرية، وأنها لن تتمكن من بلوغ عيد ميلادها المئة.

وقالت صحيفة (هآرتس) في التقرير الذي متبته يوم 19 مايو الحالي ميراف أرلوسوروف إن النخبة الإسرائيلية سوف تهرب من البلاد عندما ترى أن "القبائل" المختلفة غير قادرة على الاتفاق على عقد اجتماعي، كما حذر خبراء الإدارة الحكومية يوجين كاندل ورون تسور في ورقة بحثية جديدة.

واضافت أن عيد استقلال إسرائيل السادس والسبعين الأسبوع الماضي هو عيد الاستقلال الأكثر حزنًا وكآبة منذ قيام الدولة. وبدلاً من الاحتفال، كان الناس يسألون أنفسهم: ماذا بعد؟ هل ستخرج إسرائيل من الأزمة وتعيش للاحتفال بمئويتها؟

خلاصة وثيقة

وتقول كاتبة التقرير: الجواب هو لا – ليس بالطريقة التي تسير بها إسرائيل. هذه هي خلاصة وثيقة استثنائية ترسم رؤية جديدة لإسرائيل بقلم البروفيسور يوجين كاندل وخبير آخر في الإدارة الحكومية رون تسور.

لمدة ست سنوات، ترأس كانديل المجلس الاقتصادي الوطني في مكتب رئيس الوزراء وظل قريبًا جدًا من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وكان تسور مسؤولا كبيرا في كل من هيئة الطاقة الذرية ولجنة الخدمة المدنية.

وتقول الوثيقة: "بعد محاولة الحكومة إضعاف السلطة القضائية العام الماضي، والتي أعقبتها مجزرة حماس في الجنوب، ظهرت صورة الفشل التام في أنظمة الإدارة وعملياتها". وكما يقول تسور: "نحن الاثنان نتقاسم معرفة نادرة عن مهندسي النظام".

وكتب كاندل وتسور: "في سيناريو العمل المعتاد في التكوين السياسي اليوم، هناك احتمال كبير بأن إسرائيل لن تكون قادرة على الوجود كدولة يهودية ذات سيادة في العقود"ز

ويقولان إنه "بعد محاولة الحكومة إضعاف السلطة القضائية في العام الماضي، والتي أعقبتها مذبحة حماس في الجنوب، ظهرت صورة الفشل التام في أنظمة الإدارة وعملياتها... وهذا ليس فشلاً محلياً". كارثة أو كارثة لا تصيب إلا مستوى واحدا.. بل انهيارا".

لذا يحاول كاندل وتسور حث الجمهور على التحرك لتوضيح أن التغيير الجذري ضروري. وكتبا: "في النظام السياسي الإسرائيلي اليوم، لا توجد إمكانية لإنهاء الحرب الداخلية". وأضاف "بعد الكارثة الرهيبة والانهيار الوظيفي الذي انعكست فيه، لم يعد من الممكن التصرف في نفس الإطار وتوقع نتائج أفضل".

معسكرات تتصارع

ويشير كاندل وتسور إلى تقسيم إسرائيل إلى معسكرات تتصارع من أجل فرض نظرتها للعالم على الدولة بأكملها. ويأمل كثيرون أن تتوقف حرب الهويات هذه، لكن الفجوات واسعة للغاية. لذا فإن المؤلفين يتوقعان أنه بمجرد انتهاء الحرب في غزة، فإن الصراع الضروس سوف يستأنف بكامل قوته.

على سبيل المثال، بمجرد فوز أحد المعسكرين بأغلبية في الكنيست، فإنه يحاول فرض رؤيته للعالم على الجميع، كما حدث مع محاولة الإصلاح القضائي. ليس هناك مجال للتسوية. كل هذا يؤجج تفكك المجتمع وسيؤدي حتما إلى التخلي الجماعي عن الدولة.

ثلاثة تحديات

وتعرض الوثيقة التحديات الوجودية الثلاثة التي تواجه إسرائيل. الأول اقتصادي: وجود ثلاث مجموعات يتم تمويلها على حساب الآخرين. هؤلاء هم المتدينون – الحريديم – المجتمع العربي والمستوطنون. لا أحد من الثلاثة قادر أو راغب في تمويل أسلوب حياته.

ووفقا لكاندل وتسور، في عام 2018 بلغ إجمالي الدعم للحريديم من الميزانية الوطنية 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) وللمجتمع العربي 25 مليار شيكل. (لا يتم تصنيف المستوطنين كمجموعة في الميزانية الوطنية).

في الواقع، بسبب الاختلافات في أحجام السكان، فإن النفقات المخصصة للحريديم تتضاعف تقريبًا: تحصل كل عائلة حريدية على 120 ألف شيكل سنويًا كتمويل أو إعانات، ولكل عائلة عربية 65 ألف شيكل.

ويتم دفع هذه الأموال من قبل العائلات اليهودية غير الحريدية، 20 ألف شيكل سنويًا، ولكن من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم لأنه من المتوقع أن يتضاعف حجم المجتمع الأرثوذكسي المتطرف ثلاث مرات بحلول عام 2065.

وبالتالي فإن مبلغ 20 ألف شيكل سيرتفع إلى 60 ألف شيكل، وفقًا لمعايير اليوم، أضف إلى ذلك الزيادة المتوقعة في ميزانية الدفاع، وسيقع عبئًا غير معقول على السكان المنتجين ودافعي الضرائب الرئيسيين في إسرائيل.

صراع القيم

التحدي الثاني هو صراع القيم. ابتكر الرئيس السابق رؤوفين ريفلين مفهوم "القبائل الأربع" ودعا إلى عقد اجتماعي جديد يتفق عليه الأربعة. لكن كانديل وتسور يختلفان مع ريفلين؛ يقولون أن هناك ثلاث قبائل فقط، وليس هناك فرصة لاتفاقهم على عقد اجتماعي.

ويشيرون إلى ثلاث قبائل رئيسية: الأولى تتكون من شعب الدولة اليهودية الديمقراطية الليبرالية الذين يريدون العيش كديمقراطية غربية.

ويقدر المؤلفان أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين، بما في ذلك العرب الإسرائيليين والعديد من اليهود المتدينين، يتعاطفون مع هذه القبيلة.

أعضاء القبيلة الثانية يؤيدون دولة التوراة. من المحتمل أن يختار الأرثوذكس المتطرفون، والفصيل اليميني من المجتمع الصهيوني المتدين (الهردليم)، والفصيل اليميني من اليهود المتدينين غير الحريديين، العيش وفقًا لقوانين هذه القبيلة. وهم يفضلون أحكام الحاخامات على القيم والقوانين الديمقراطية.

أما أفراد القبيلة الثالثة فهم يعارضون وجود دولة يهودية ويفضلون دولة لجميع مواطنيها. ويقدر كاندل وتسور أن قسماً كبيراً من المجتمع العربي، على الرغم من القومية العربية، يفضل قيم القبيلة الديمقراطية الليبرالية.

لا سد للفجوات

وفي كلتا الحالتين، يعتقد كاندل وتسور أنه لم يعد من الممكن سد الفجوات. ويكتبون أنه بمجرد احتدام المعركة حول الإصلاح القضائي، أصبح من الواضح للكثيرين أن "مفاهيم الهوية ورؤى المجموعتين اليهوديتين الرئيسيتين تتعارضان، بل ولا يمكن التوفيق بينهما". وسيطرت عقلية "نحن أو هم".

وهذا الصدام شامل، حيث يشعر كل فريق بأن الطرف الآخر يفرض عليه قيمه بالقوة.

وكتب المؤلفان أن "الحرب من أجل الوطن، وعلى هوية الجميع وقيمهم ضد أي شخص آخر، تخلق تهديدا وجوديا للبلاد، لأن مثل هذه الحرب لا يمكن أن تتوقف دون تغيير جذري في مشاعر جميع الأطراف". ولا بد من "عودة الشعور بعدم وجود خطر على قيم أي من مجموعات الهوية".

ويضيف كانديل وتسور أنهما سيكونان سعيدين بالتوصل إلى حل وسط "على أساس الحوار حول رؤية مشتركة، خاصة بعد الخسارة الفادحة التي تعرضنا لها في 7 تشرين الأول/أكتوبر".

لكنهما يقولان إنه حتى قبل تلك الكارثة، "لم يعط تحليلنا فرصة كبيرة للتوصل إلى تسوية بين القيم المتعارضة، وفي تقديرنا، حتى أقل من ذلك بعد انتهاء القتال".

وهما يجادلان بأن التركيبة السكانية للطائفة الأرثوذكسية المتطرفة ستحدد اتجاه دولة التوراة القومية. ومن المتوقع أن يخسر الإسرائيليون المنتجون، الذين يؤمنون بالقيم الليبرالية أخلاقيا واقتصاديا.

هجرة جماعية

ويتنبأ كاندل وتسور بهجرة جماعية للنخبة المنتجة في إسرائيل، كما يحدث في حالة هروب البنوك. وفي غضون عقد أو عقدين سيكون هناك سباق على إسرائيل. سوف تهرب النخبة ببساطة.

ويقولان: "هذا النوع من العمليات يمكن أن يستمر لسنوات، ولكن إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يكون حادًا وسريعًا، على غرار هروب البنوك. عندما يأتي قرار المغادرة، هناك ميزة للقيام بذلك قبل الموجة الكبيرة".

ويتابعا القول: "سيكون من الأسهل على الأوائل أن يغادروا دون أضرار مالية، بينما أولئك الذين يحاولون الهجرة متأخرين سيتحملون الخسائر عندما ينكمش الاقتصاد، وتنخفض قيمة أصولهم، وتوضع قيود على تحويل الأموال إلى الخارج... هذه هم الأشخاص الذين يقودون شركات التكنولوجيا المتقدمة والطب والأوساط الأكاديمية وأجزاء كبيرة من مؤسسة الدفاع. يتمتع معظمهم بفرص عمل جذابة في الخارج، وقد فكر البعض بالفعل في خيارات الهجرة".

تراجع شامل

ويقولان: بدون هذه النخبة، سوف تتراجع إسرائيل اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً. إن رحيل 20 ألف من العقول الناقدة سيكون كافيا لترك إسرائيل بدون التكنولوجيا المتقدمة والأوساط الأكاديمية والأمنية.

وكتب المؤلفان: "قال العديد من السياسيين على منصة الكنيست إن البلاد يمكن أن تدبر أمرها بدون الطيارين، والعاملين في مجال التكنولوجيا المتقدمة وأعضاء مجموعات" النخبة " الأخرى".

ويقول المؤلفان: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أصبحت غطرسة هذه التصريحات واضحة، لأن العمود الفقري لوجود إسرائيل يعتمد على مجموعة صغيرة نسبيا من الناس. وبدونها، ببساطة ليس من الممكن الحفاظ على دولة هنا مع مرور الوقت".

إن رحيل هذه النخبة سيعني نهاية النمو الاقتصادي، وتآكل مستوى المعيشة. والأسوأ من ذلك. "لقد أظهر يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) التكلفة الرهيبة لتصور العدو بأن إسرائيل ضعيفة"، كما كتب كانديل وتسور.

وأضاف التقرير أن "المزيد من الضعف يمكن أن يؤدي إلى تحديات أمنية أكثر تطرفا وخطورة"، بل وحتى "انهيار إسرائيل ونهاية الحلم الصهيوني".

لامبالاة الجمهور

نعم نهاية الحلم الصهيوني. هذه هي توقعات كاندل وتسور، والأمر الصادم هو التحدي الثالث: قلة من الناس يلاحظون هذا الخطر الوجودي، لذا لا يحرك أي سياسي ساكناً لمنعه.

وكتب المؤلفان أن هذا تهديد وجودي أكبر من إيران. وكما هو الحال مع مصير القدس ـ التي هجرها المجتمع العلماني الليبرالي، وتُركت كمدينة فقيرة تحتاج إلى أموال الدولة لكي تتمكن من البقاء ـ فإن إسرائيل معرضة للتخلي عنها. لكن في حالة إسرائيل لن تكون هناك جهة عليا لتخصيص الموازنات.

لذا فإن كاندل وتسور يهدفان الآن إلى إيقاظ الناخبين الإسرائيليين حتى يدركوا أن الأمر متروك لهم وحدهم. وبدلاً من القلق بشأن الانقسام بين اليسار واليمين، والانقسامات العلمانية والدينية، يتعين على الناخب الإسرائيلي أن يركز على القضية الأساسية: كيفية منع دولة إسرائيل من الانهيار بسبب الانقسامات الداخلية الواسعة.

ويسرد المؤلفان ثلاثة أهداف ينبغي على الناخبين الإسرائيليين أن يسعوا لتحقيقها. الأول يتلخص في تغيير عميق في الأولويات السياسية، وهو التغيير الذي لن يحدث ما لم يفرضه الناخبون على مسؤوليهم المنتخبين.

ويقول تسور: "لن نصوت مرة أخرى أبدًا لأولئك الذين يمزقوننا".

لسنا قاعدة أحد

ويقول واضعا التقرير: "نحن لسنا قاعدة أحد، لا من اليمين ولا من اليسار، وقد سئمنا من كوننا أغبياء. لن نصوت إلا لمن يشرح لنا ما ينوي فعله، وكيف ينوي تشكيل حكومة موسعة". استعادة ثقة الشعب، وتوطيد المجتمع، وإعادة تأهيل الخدمة العامة، وتعزيز الاقتصاد والدفاع.

كما يجب أن يكون هناك تغيير عميق في الطريقة التي تُحكم بها إسرائيل. وكتب المؤلفون: "إن الهيكل الحكومي والسياسي الحالي يشجع ويديم الأنماط التدميرية التي تجد إسرائيل نفسها فيها".

ويقولان: "إن النظام الحالي يدفع المسؤولين المنتخبين إلى التصرف بطريقة مثيرة للانقسام ومدفوعة بالصراع، ويرفع راية "انتصار" جانب على الآخر... ويجب أن يضمن الحل عدم قدرة أي مجموعة على فرض قيمها على أي شيء آخر." والمطلوب أيضاً هو إحداث تغيير اقتصادي عميق حتى تتمكن كافة شرائح المجتمع من تمويل نفسها.

الحل الجذري

الحل الجذري الذي قدمه كاندل وتسور سيتم نشره قريبا مع مقترحات أخرى في مشروع معهد القدس لأبحاث السياسات. وكان يدير المشروع إيهود براور، الرئيس السابق لفريق المجتمع والسكان في مكتب رئيس الوزراء. وهو أحد الأشخاص الأكثر خبرة في إسرائيل في الإدارة الحكومية.

وكما يقول تسور: "نحن لسنا على استعداد للاستسلام. لقد أصبح كلانا أجدادًا في العام الماضي، وكلانا ملتزمان تمامًا بمواصلة سلسلة الأجيال هنا، ليس فقط لعائلاتنا، بل للشعب بأكمله. ليس في أي مكان آخر."

ولكن لن يكون هناك حل ممكن إذا لم يغير الناخبون الإسرائيليون تصوراتهم ويدركون أن التهديدات الوجودية التي تواجه إسرائيل تأتي من الداخل. وعلى السياسيين أن يطالبوا بخطط شجاعة للتعامل معهم.

تم إعداد هذا التقرير من موقع صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية على الرابط:

https://www.haaretz.com/israel-news/2024-05-19/ty-article-magazine/.premium/at-this-rate-israel-wont-make-it-to-its-100th-birthday/0000018f-90cf-d065-a7ef-baff65310000?lts=1716369097126

