إيلاف من تل أبيب: تتصاعد حدة التوتر بالقرب من معبر رفح، وخاصة فيما يتعلق بتبادل اطلاق نار عناصر من الجيشين المصري والاسرائيلي، فقد ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن مصريين اثنين قتلا في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي عند معبر رفح الحدودية، فما لم يصدر الجانب المصري أي تعليق رسمي على الواقعة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الأمن المصرية "أطلقت النار على شاحنة إسرائيلية عند معبر رفح"، وأشارت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي "ردّوا على ذلك بإطلاق النار".

ويأتي إعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد أن رفعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظر النشر عن حيثيات ما جرى عند معبر رفح الواقع في جنوب قطاع غزة وعلى الحدود الملاصقة للحدود المصرية.

بدورها، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية منذ قليل عن مقتل جندي مصري خلال الاشتباكات التي حدثت بين الجيشين المصري والإسرائيلي على معبر رفح.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن جنود الجيش الإسرائيلي اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود مصريين بعد أن فتح الجنود المصريون النار على قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب الجيش الإسرائيلي، وتم إجراء اتصالات مع المصريين لوقف إطلاق النار.

ووصت الصحيفة العبرية الحادثة بـ"الدراماتيكية"، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أن الجنود المصريين فتحوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تبادل إطلاق النار، قُتل جندي مصري بالرصاص، بعد تبادل إطلاق النار.

في حين أوضحت مصادر إسرائيلية للصحيفة العبرية أن ما حدث "يعد انتهك لاتفاق السلام مع مصر".