إيلاف من لندن: أطلق حزب العمال البريطاني المعارض بيانه (المانيفستو) الذي يخوض الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 4 يوليو المقبل على أساسه.

ووعد زعيم الحزب السير كير ستارمر "بإنهاء العصر اليائس من الإيماءات والحيل" من خلال خطة "ذات مصداقية" طويلة المدى من حزب العمال "لإعادة بناء بلادنا" إذا فاز العمال في الانتخابات.

وركز ستارمر على "مهمته ذات النقاط الخمس" للحكومة في خطابه الانتخابي الرئيسي، بما في ذلك إطلاق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الصحية الوطنية.

ولم تكن هناك مفاجآت عند إطلاق بيان الحزب في مانشستر، اليوم الخميس، لكن السير كير لم يعتذر عن ذلك، رافضا سؤالا للمحرر السياسي في سكاي نيوز، بيث ريغبي، الذي تساءل عما إذا كان بيان "الكابتن الحذر" يهدف إلى حماية تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي.

وقال: "لن أفعل ما فعله ريشي سوناك [في الحملة]، وهو تقديم أشياء لا يستطيع تقديمها، لأنها غير ممولة". وأضاف: "لقد كان لدى الناس الكثير من ذلك وقد سئموا من ذلك".

التمثيل الايماني

وتابع ستارمر: "هذه خطة جادة، تم التفكير فيها بعناية. الأمر لا يتعلق بالأرانب خارج القبعة، ولا يتعلق بالتمثيل الإيمائي، لقد سئمنا من ذلك. أنا أترشح لمنصب رئيس الوزراء، وليس مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء". تشغيل السيرك."

وقد دار زعيم حزب العمال حول هذا الموضوع طوال خطابه حيث دافع عن عدم وجود سياسة جديدة، على الرغم من الانتخابات العامة التي تلوح في الأفق.

وأشار إلى المقعد الذي يترشح فيه زعيم حزب الاصلاح، نايجل فاراج ليصبح نائبا في البرلمان، وقال للجمهور: "إذا كنتم تريدون السياسة كمسرح إيمائي، فأنا أسمع أن كلاكتون لطيف في هذا الوقت من العام".

خمس نقاط

ولكن بعد مقاطعة قصيرة من جانب أحد المتظاهرين ــ الذي قال له السير كير: "لقد تخلينا عن كوننا حزب احتجاج قبل خمس سنوات، ونريد أن نصبح حزب السلطة" ــ أمضى قدراً كبيراً من وقته في التركيز على مهمات حزب العمال. فإنه أعلن عن:

• إطلاق النمو الاقتصادي

• تحويل البلاد إلى "قوة عظمى" في مجال الطاقة النظيفة

• "استعادة شوارعنا" من خلال خفض معدلات الجرائم الخطيرة إلى النصف

• "كسر الحواجز أمام الفرص" من خلال إصلاحات رعاية الأطفال والتعليم

• بناء هيئة الخدمات الصحية الوطنية "صالحة للمستقبل".

جوهر البيان

وقال زعيم حزب العمال إن التعهدات "تظل في جوهر" بيانه المكون من 131 صفحة، مضيفًا: "إذا أرادوا أن يقدموا الأمل والوضوح خلال هذه الأوقات، إذا أرادوا أن يظهروا، على الرغم من صعوبة الطريق، نور اليقين". إذاً، يجب علينا أن نستمر على هذا الطريق، بغض النظر عن المد والجزر في السياسة على المدى القصير، حتى في الحملة الانتخابية.

وقال ستارمر: "هذا هو ما تعنيه الحكومة الموجهة نحو المهمة. فرصة لمنعنا من الاستمرار حتى تخرجنا الأزمة القادمة عن المسار وبدلاً من ذلك نتأكد من أننا قادرون على الاستمرار في تجاوز العاصفة. الاستقرار بدلاً من الفوضى. المدى الطويل أكثر من المدى القصير."

وكرر السير كير "الخطوات الأولى" لحزبه لتشكيل الحكومة - وهي خطة أعلنها حزب العمال مرة أخرى قبل الدعوة للانتخابات، لكنه مصمم على الالتزام بها.

تعهدات

وتشمل هذه التعهدات توفير "الاستقرار الاقتصادي"، وتقليص قوائم انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية بإضافة 40 ألف موعد إضافي أسبوعيًا، وقمع السلوك المناهض للمجتمع من خلال المزيد من شرطة الأحياء، وتعيين 6500 معلم جديد.

وتأتي هذه الأمور جنبًا إلى جنب مع وعود بتشكيل قيادة جديدة لأمن الحدود للتعامل مع معابر القوارب الصغيرة في القناة، وإنشاء شركة الشركة البريطانية الكبرى للطاقة Great British Energy المملوكة للقطاع العام.

وأضاف: "الخطوات الأولى لحزب العمال من أجل التغيير هي دفعة أولى لخطتنا طويلة المدى للبلاد - وهي مهمة إصلاح فورية للأضرار التي حدثت خلال 14 عامًا من الفوضى والتراجع لدى المحافظين".

وقال زعيم حزب العمال: "نحن نعلم أننا لا نستطيع التلويح بعصا سحرية والتظاهر بأن كل شيء سيتم إصلاحه بين عشية وضحاها... [لكن] هذه هي الخطوات الأولى نحو خطتنا طويلة المدى."

وتشمل السياسات الأخرى في البيان "قواعد إنفاق جديدة صارمة للسماح للشركات بالتخطيط"، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لضريبة الشركات بنسبة 25% ووعود بالاستثمار في الصناعة.

اتفاق العاملين

ومع ذلك، يلتزم الحزب أيضًا بـ "اتفاقه الجديد للعاملين"، بما في ذلك رعاية أفضل للأطفال، وأجور أفضل، ومساعدة الأشخاص على العودة إلى العمل، حيث قال السير كير إن حزب العمال "مؤيد لرجال الأعمال ومؤيد للعمال" على حد سواء.

كما وعد بإصلاح قواعد التخطيط من خلال استراتيجية جديدة للبنية التحتية مدتها 10 سنوات للسكك الحديدية والطرق وبناء 1.5 مليون منزل،

بالإضافة إلى تكرار خطط "تحويل السلطة بعيدًا عن وستمنستر" من خلال منح مسؤوليات جديدة لرؤساء البلديات الإقليميين.

كما ضاعف السير كير تعهده بعدم زيادة الضرائب على الطبقة العاملة بعد الكثير من الشائعات حول خططه للوصول إلى السلطة.

وقال: "هذه مسألة قناعة". "لا أعتقد أنه من العدل زيادة الضرائب على العاملين وهم يدفعون بالفعل هذا الشهر، خاصة مع أزمة تكلفة المعيشة".

وقال: "لذلك اسمحوا لي أن أوضح ذلك. لن نرفع ضريبة الدخل. ولن نرفع التأمين الوطني. ولن نرفع ضريبة القيمة المضافة. هذا التزام في البيان".

موقف المحافظين

لكن حزب المحافظين وصف بيان ستارمر، بأنه "بيان فخ الضرائب، الذي يحتوي فقط على زيادات ضريبية ولا يوجد تخفيضات ضريبية".

وقال وزير الخزانة جيريمي هانت: "الأمر الأكثر أهمية ليس ما ورد في بيان حزب العمال، بل ما أبعدوه عنه".

واضاف: "إنهم يرفضون استبعاد فرض الضرائب على وظيفتك، ومنزلك، ومعاشك التقاعدي، وسيارتك، وعملك، ويعتقدون أن بإمكانهم الإفلات من العقاب دون أن يحاسبهم أحد.

وقال الوزير المحافظ هانت: "لا تتوهم، من المهد إلى اللحد سوف تدفع المزيد من الضرائب في ظل حزب العمال."