إيلاف من واشنطن: تلقت أوروبا وأوكرانيا ضربة سوف تتضح معالمها في وقت لاحق بعد اختيار المرشح الرئاسي الأميركي ترامب لمنصب سناتور ولاية أوهايو جي دي فانس لمنضب نائب الرئيس، فهو من أشد أنصار الانعزالية الأميركية، ويعارض المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

ووفقاً لتقرير "بوليتيكو" فإن قسماً كبيراً من أوروبا يشعر بالذعر بالفعل بشأن رئاسة ترامب الثانية وتأثيراتها على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

والآن، أدى قرار دونالد ترامب باختيار جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس إلى زيادة قلق الحلفاء من أن تقوم الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن أوكرانيا والتخلي عن الأولويات الأخرى عبر الأطلسي.

دي فانس "انعزالي"

يعد سناتور ولاية أوهايو البالغ من العمر 39 عاما أحد أكثر أعضاء الحزب الجمهوري انعزالية. فهو يعارض بشدة استخدام المزيد من الأموال لمساعدة أوكرانيا، وانتقد ما يعتبره اعتماد أوروبا المفرط على الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالانفاق العسكري.

وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذي لم يكشف عن هويته للتحدث بصراحة حول هذه القضية، في مقابلة أجريت معه الاثنين، إن تعيين فانس كان بمثابة "كارثة" لأوكرانيا - وبالتالي للاتحاد الأوروبي، الذي دعم أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

لعب فانس دورا مركزيا في الجهود الرامية إلى إلغاء مشروع قانون مساعدات أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام في مجلس الشيوخ، وبينما فشلت هذه الجهود، قال فانس للصحفيين في ذلك الوقت : "لقد تمكنا من توضيح الأمر تماما لأوروبا وبقية دول العالم"، العالم الذي لا تستطيع أميركا أن تكتب شيكات على بياض إلى أجل غير مسمى.

ومن الأمور التي تثقل كاهل العقول الأوروبية أيضا دوافع فانس الحمائية التي يمكن أن تعرقل العلاقة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، يعتبر سناتور ولاية أوهايو مدافعا متحمسا عن التصنيع الأميركي ويدافع عن التعريفات الجمركية على الواردات.

لماذا لا يريد فانس دعم أوكرانيا؟

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة بوليتيكو في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في شباك (فبراير) أوضح فانس، موقفه بشأن الأسباب التي تجعل أمريكا لا تساعد أوكرانيا.

"نحن ببساطة لا نملك القدرة التصنيعية لدعم حرب برية في أوروبا الشرقية إلى أجل غير مسمى. وقال فانس: "أعتقد أنه يتعين على القادة توضيح ذلك لشعوبهم". "إلى متى من المتوقع أن يستمر هذا؟ كم من المتوقع أن تكلف؟ والأهم من ذلك، كيف من المفترض أن ننتج الأسلحة اللازمة لدعم الأوكرانيين؟

أميركا أولاً

وتمتد سياسة فانس الخارجية التي تعتمد سياسة "أميركا أولاً" على غرار ترامب إلى انتقادات أكثر عمومية لأوروبا وحلف شمال الأطلسي أيضا. وفي خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ في نيسان (إبريل)، انتقد أوروبا لعدم إنفاقها ما يكفي على الدفاع.

"على مدى ثلاث سنوات، أخبرنا الأوروبيون أن فلاديمير بوتين يشكل تهديدا وجوديا لأوروبا. وقال: "لقد فشلوا لمدة ثلاث سنوات في الرد كما لو كان ذلك صحيحًا بالفعل"، وانتقد ألمانيا على وجه الخصوص لفشلها في إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع - وهو المبلغ الذي وافق عليه أعضاء الناتو كهدف مشترك.