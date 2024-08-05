لندن: أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "أكس"، خلال زيارته لمجمع لندن جيتواي للخدمات اللوجستية التابع لموانئ دبي العالمية في لندن، أن "لندن جيتواي سيكون الميناء الأكبر في المملكة المتحدة عند اكتماله ولديه إمكانية الربط مع 130 ميناء عالمياً حيث تستثمر دبي 2.1 مليار درهم في توسعات الميناء والمنطقة اللوجستية". وأشار أن مجمع الخدمات اللوجستية التابع للميناء سيكون الأكبر في أوروبا حيث يغطي مساحة 9.5 ملايين قدم مربعة ولديه عمليات في أوروبا تغطي 30 دولة.

خلال زيارتي لمجمع لندن جيتواي للخدمات اللوجستية التابع لموانئ دبي العالمية في لندن، لندن جيتواي سيكون الميناء الأكبر في المملكة المتحدة عند اكتماله ولديه إمكانية الربط مع 130 ميناء عالمياً حيث تستثمر دبي 2.1 مليار درهم في توسعات الميناء والمنطقة اللوجستية، ومجمع الخدمات اللوجستية… pic.twitter.com/V9tGNMpckN — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) August 5, 2024

وأضاف بن محمد أن "علاقاتنا مع المملكة المتحدة عريقة وممتدة تجارياً ولوجستياً، وتعمل موانئ دبي حالياً في 34 موقعاً في المملكة وتوظف 6000 شخص سيرتفعون إلى 12 ألف شخص بعد اكتمال المجمع اللوجستي في لندن جيتواي". وأشار إلى أن الهدف يكمن في تعزيز وتعميق هذا التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة في المستقبل.