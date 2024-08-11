خان يونس: أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة بشأن إخلاء الفلسطينيين من منطقة خان يونس، وقام بتعديل حدود المنطقة الإنسانية التي حددتها إسرائيل.

ولن يتم اعتبار حي الجلاء في خان يونس بعد الآن جزءا من المنطقة الإنسانية، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنه يخطط للعمل هناك ضد نشاط حماس.

ويقول الجيش الإسرائيلي: "بسبب العديد من الأعمال الإرهابية، أصبح استغلال المنطقة الإنسانية للنشاط الإرهابي وإطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل من حي الجلاء، والبقاء في هذه المنطقة خطيرًا".

ويقول الجيش إنه يقوم بتعديل المنطقة الإنسانية بناء على "معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى أن حماس قامت بزرع بنية تحتية إرهابية في المنطقة".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الإنذار المبكر يهدف إلى تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

ويتم إرسال نداءات الجيش الإسرائيلي للمدنيين عبر المنشورات التي تلقيها الطائرات والرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية والبث الإعلامي.

وقال مصدر عسكري إن المستشفيات في المنطقة لا تحتاج إلى الإخلاء، وأن الجيش الإسرائيلي أبلغ مسؤولي الصحة الفلسطينيين والمسؤولين في المجتمع الدولي بذلك.