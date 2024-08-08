إيلاف من واشنطن: تتصاعد حدة الغضب العالمي سياسياً ومؤسسياً تفاعلاً مع قضية الاعتداء الجنسي من جانب جنود في الجيش الإسرائيلي على أسير فلسطيني، فقد دعت الأمم المتحدة إلى "ضمان المساءلة"، بشأن تسجيل الكاميرا لمشاهد الاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني من جانب جنود في الجيش الإسرائيلي في مركز الاعتقال "سديه تيمان"، والذي يطلق عليه إعلامياً "غوانتانامو إسرائيل".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، ردا على سؤال يتعلق بالممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقال المسؤول الأممي: "لقد قمنا بأنفسنا بنشر تقارير خاصة حول مخاوفنا بشأن وضع المعتقلين الفلسطينيين"، مضيفا: "زملاؤنا العاملون في مجال حقوق الإنسان بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، سيواصلون متابعة كل هذه الادعاءات".

وتابع: "نعتقد أن كل هذه الادعاءات المتعلقة بانتهاك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، يجب التحقيق فيها بشكل شامل ويجب ضمان المساءلة".

وفي 29 (تموز) يوليو الماضي، وصل عناصر من النيابة العسكرية إلى معتقل "سديه تيمان" للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم، ولا تزال النيابة العسكرية الإسرائيلية تحقق مع الجنود المشتبه بهم، ولكن دون توجيه لائحة اتهام ضد أي منهم.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أكدت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولاسيما في "سديه تيمان".

واعتقل الجيش الإسرائيلي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

وخلال الشهور الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي سراح عشرات الأسرى من غزة على دفعات متباعدة، ومعظمهم عانوا من تدهور في أوضاعهم الصحية والنفسية، وحملت أجسادهم آثار تعذيب وإهمال طبي.

البيت الأبيض يطلب تفعيل القانون

علق البيت الأبيض الأربعاء على التقارير المتداولة حول اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في افادة صحفية إن "هذه التقارير تبعث على القلق الشديد". وأضافت: "من الضروري أن يسود حكم القانون والإجراءات القانونية الواجبة بهذا الصدد".

جاء ذلك عقب نشر القناة 12 الإسرائيلية مشاهد صادمة تظهر قيام جنود إسرائيليين بالاعتداء الجنسي على أحد المعتقلين الفلسطينيين بسجن "سيدي تيمان" بصحراء النقب الذي يعرف باسم" غوانتانامو إسرائيل".