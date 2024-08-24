إيلاف من مراكش: شهدت ناقلة النفط "سونيون"، المملوكة لليونان، حرائق مدمرة يوم الجمعة بعد تعرضها لهجوم من قبل الحوثيين اليمنيين هذا الأسبوع. السفينة، التي كانت قد تخلت عنها طاقمها يوم الخميس، باتت الآن تبدو عائمة في البحر الأحمر.

ونشرت حركة "أنصار الله" الحوثيين مشاهد توثق إحراق السفينة اليونانية "سونيون" في البحر الأحمر، مدعين أن الهجوم جاء ردًا على خرق السفينة لقرار الحظر المفروض على الموانئ الإسرائيلية. حيث قال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: " مشاهد لإحراق القوات البحرية اليمنية السفينة اليونانية SOUNION التي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فسلطين المحتلة".

هذا وأبلغ مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني عن اندلاع حرائق يوم الجمعة، في ناقلة نفط ترفع علم اليونان تعرضت لهجوم من حركة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية هذا الأسبوع.

"خطر ملاحي وبيئي"

وقالت بعثة "أسبيدس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر يوم الخميس، إن السفينة كان على متنها طاقم من 25 فلبينيا وروسيا، بالإضافة إلى أربعة من أفراد الأمن الخاص، نقلتهم مدمرة فرنسية إلى جيبوتي المجاورة.

وحذرت البعثة من أن السفينة "سونيون" تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام وتمثل "خطرا ملاحيا وبيئيا". وأضافت "من الضروري على الجميع في المنطقة توخي الحذر والامتناع عن أي اجراءات قد تؤدي إلى تدهور الوضع الحالي".

واستهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بصواريخ وطائرات مسيرة منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي. واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا سفينتين.