إيلاف من واشنطن: أكدت تقارير أميركية الأحد أن منفذ عملية إطلاق النار قرب منتجع الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب رجل في منتصف الستينات من عمره، وقال عمدة مقاطعة بالم بيتش، إن جهاز الخدمة السرية تحرك بشكل استباقي وتعامل مع الشخص المشبوه

ولم يكن ترامب بعيداً عن مطلق النار في ملعب الغولف.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه يتعامل مع حادث إطلاق النار على ما يبدو أنه محاولة اغتيال لدونالد ترامب.

كما أقر مسؤول بجهاز الخدمة السرية، أنهم فتحوا النار على شخص في ملعب ترامب للغولف، وهو الذي حاول اغتيال الرئيس السابق.

رسالة ترامب.. لن أستسلم

من ناحيته طمأن ترامب مؤيديه بأنه بخير، وذلك عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته، وقال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية في رسالتة: "أنا آمن وبخير، كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمعوا هذا أولاً.. أنا بخير وآمن، ولا شيء سيوقفني.. لن أستسلم أبدا".