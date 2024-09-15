إيلاف من الرباط : أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفوا على مجموعة من الأشخاص،منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح( افراج) ، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 638 شخصا.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل المغربية ان المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال بلغ عددهم 481 نزيلا وذلك على النحو التالي:العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 25 نزيلا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة453 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء.

اما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح وعددهم 157 شخصا فهم موزعين كالتالي:العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 39 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 100 شخص،والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 08 أشخاص.

وكان الملك محمد السادس، قد ترأس مساء الأحد بمسجد حسان بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف.