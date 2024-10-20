إيلاف من الرباط: أعلنت اللجنة الوطنية للأخلاقيات والتحكيم بحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المشارك في الحكومة،السبت،إقالة عضو القيادة الجماعية صلاح الدين أبو الغالي،من عضوية المكتب السياسي ومن القيادة الجماعية للحزب،مع تجميد عضويته في الحزب.

جاء ذلك بعد قرار سابق للقيادة الجماعية للحزب بتجميد مؤقت لعضويته في القيادة الجماعية وعرضه على لجنة الأخلاقيات بسبب ملف مثير للجدل يتعلق بمعاملة تجارية مثيرة للجدل تحوم حولها شبهات اختلالات.

وقدمت لجنة الأخلاقيات تقريرا أمام اجتماع المجلس الوطني للحزب أمس، أعلنت فيه أن ما قام به أبو الغالي مخالف لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وميثاق الأخلاقيات، واتهمه بنشر إشاعات كاذبة، والسب والقذف والتشهير في حق منسقة القيادة الجماعية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك في إشارة إلى بيانات نشرها بعد قرار تجميد عضويته اتهم فيها منسقة القيادة الجماعية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري بتصفية الحسابات معه.

واتخذت اللجنة قرارا بإقالة أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، مع تجميد عضويته في الحزب، واعتبار مقعده في الأمانة العامة الجماعية شاغرا.

وبدأت متاعب أبو غالي بعد اتهامه من طرف قيادي آخر في الحزب بأنه رفض إتمام وعد بيعه أرضا في مدينة الدارالبيضاء رغم حصوله على تسبيقات مالية، بل إنه قام ببيع الأرض لطرف آخر. ولجأ أبو الغالي إلى رفع دعوى قضائية ضد إجراءات إبعاده من الحزب.

ولتعويض أبو غالي قرر أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس السبت، اختيار فاطمة السعدي عضوا في القيادة الجماعية للحزب.وجاء ذلك بعد اقتراحها من طرف منسقة القيادة الجماعية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري.

السعدي كانت عضوا في المكتب السياسي، وهي تنحدر من منطقة الريف، وهي برلمانية سابقة وتولت رئاسة مجلس بلدية الحسيمة ما بين 2015 و2021.