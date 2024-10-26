إيلاف من عمّان: عقب إعلان إسرائيل انتهاء هجومها الجوي على إيران، محذرة من الرد على الرد، أكد مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية أن أي طائرة عسكرية لم تعبر أجواء البلاد.

وشدد المصدر اليوم السبت على أنه "لم يتم السماح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة" وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية

جاء هذا الموقف بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو 100 طائرة هاجمت مواقع عسكرية في الداخل الإيراني، بينهما منشآت تصنيع صواريخ، ودفاعات جوية.

كما أشار إلى أن الضربات طالت تلك المواقع لدورها في استهداف إسرائيل على مدار العام الماضي.

"خسائر محدودة"

فيما قللت السلطات الإيرانية من حجم الأضرار التي خلفتها هذه الضربات. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن الضربات الإسرائيلية تسببت في خسائر محدودة.

كما شددت في تصريحات اليوم على أن الأوضاع العامة في البلاد عادية، مضيفة أن حركة الطيران استؤنفت بشكل طبيعي، بعدما علقت لساعات فجرا.

من جانبها دعت واشنطن طهران إلى عدم التصعيد. واعتبر مسؤول أميركي رفيع أن "ما حدث يجب أن يكون نهاية المواجهة بين إسرائيل وإيران".

كما حذر من أنه في حال "اختارت السلطات الإيرانية الرد فإن أميركا جاهزة للتصدي"، وفق ما نقلت رويترز.

ومنذ مطلع الشهر الحالي، بعيد الهجوم الذي شته طهران على إسرائيل بأكثر من 180صاروخاً قائلة إنه رد على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر مع قيادي في الحرس الثوري، فضلا عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية يوم 31 يوليو الماضي، في قلب العاصمة الإيرانية، تبادل البلدان التهديدات.

فيما حثت واشنطن حليفتها على عدم التصعيد وتفادي ضرب المواقع والمنشآت النفطية الإيرانية أو النووية، على الرغم من أنها أيدت "دفاع تل أبيب عن نفسها".

