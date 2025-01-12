إيلاف من لندن: أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران تقوم ببيع نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط من مستودع تخزين في الصين، بهدف تمويل الميليشيات التابعة لها في المنطقة، في الوقت الي يعاني الشعب الإيراني من الفقر، ويكتوي بنار الأسعار المرتفعة، والتضخم الذي يلتهم الأخضر واليابس.

وقامت طهران بتخزين ما لا يقل عن 25 مليون برميل من النفط في هذا المستودع الصيني، أواخر عام 2018، خوفًا من عقوبات إدارة ترامب الأولى.

ووفقًا للتقرير، فقد وافقت الصين، بعد مفاوضات جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، مع مسؤولين إيرانيين، على استخراج النفط من هذا المستودع.

ورفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق على التقرير، ولم تقدم وزارة الخارجية الأميركية ردًا حول هذا الموضوع.

أما وزارة الخارجية الصينية فأعلنت أنها لا تملك معلومات بخصوص هذه المسألة، لكنها أكدت أن بكين تتعاون مع جميع الدول، بما فيها إيران، في إطار القوانين الدولية، وتعارض "إساءة استخدام العقوبات غير القانونية وغير المنطقية والأحادية".

ويسعى النظام الإيراني، الذي يواجه أزمة تضخم وركود اقتصادي، إلى استخدام هذه الإيرادات النفطية، في وقت فقد فيه القدرة على إرسال الأسلحة لحزب الله عبر الطرق البرية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في سوريا.

توتر بين بكين وواشنطن

وفي الوقت نفسه، قد يؤدي سماح الصين لإيران بسحب نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط إلى تفاقم التوترات بين بكين وواشنطن، مع بدء ولاية إدارة ترامب، رسميًا، بعد أيام قليلة.

وصرّح أعضاء الفريق الانتقالي التابع لترامب بأن إدارته تعتزم العودة إلى سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني.

ووفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد قامت طهران بتخزين 25 مليون برميل من النفط في ميناءين، أحدهما في داليان شرق بكين، والآخر في جواشان جنوب شانغهاي.

وبحسب مصادر مطلعة، توجهت ناقلتان، وهما "مادستار" و"سي ‌إتش"، مؤخرًا إلى ميناء داليان؛ حيث غادرت "مادستار" في أوائل يناير (كانون الثاني) الحالي محملة بمليوني برميل نفط، بينما تنتظر "سي ‌إتش" تحميل 700 ألف برميل.

وذكر التقرير أن "مادستار" أوقفت جهاز تحديد موقعها لمدة ثلاثة أيام في أوائل كانون الثاني (يناير) الجاري، وخلال ذلك الوقت توجهت إلى المياه الكورية الجنوبية لنقل شحنتها إلى سفينة أخرى، كما أن "سي ‌إتش" فعّلت جهاز تحديد موقعها لفترة قصيرة فقط، في 6 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وأكدت بيانات خدمة تتبع السفن "مرين ترافیك" هذه المعلومات.

مخصص للحرس الثوري

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه تم تخصيص عائدات بيع هذا النفط المُخزّن للحرس الثوري الإيراني.

وتشير بيانات شركة الأبحاث "كيبلر" إلى أن الصين، التي كانت منذ فترة طويلة أكبر مستورد للنفط الإيراني، توقفت عن شراء النفط رسميًا من إيران منذ عام 2022، خوفًا من العقوبات الأميركية.

وتسعى الولايات المتحدة للضغط على الصين ودول أخرى لتطبيق العقوبات النفطية على طهران بصرامة؛ حيث أعربت عن قلقها من استخدام عائدات النفط الإيراني في تمويل أنشطة الحرس الثوري و"الباسيج".

وبحسب منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية"، فقد صدّرت إيران نحو 587 مليون برميل نفط في عام 2024، ذهب 91 في المائة منها إلى الصين.

وقال كبير المحللين في مجموعة "يوراسيا" لاستشارات الطاقة، غريغوري برو، إنه بسبب العقوبات المالية الأميركية، تظل معظم عائدات النفط الإيراني خارج إيران، وحتى إذا تمكنت طهران من بيع كل النفط المُخزّن في الصين، فمن غير الواضح مقدار العائدات، التي ستتمكن من الحصول عليها.