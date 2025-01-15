إيلاف من القاهرة: قال مسؤول أميركي وآخر مصري (الأربعاء) إن حماس وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، وذلك بعد 466 يوماً من القتل والدمار والتهجير، أي على مدار 15 شهراً، وتحديداً منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023.

وهو ما يعادل في عرف الزمن 40,262,400 ثانية، أي 671,040 دقيقة، وهو عدد الدقائق الذي يساوي 11,184 ساعة، وبحساب ذلك بالأيام فقد امتدت الحرب على مدار 466 يوماً، وفي منطق الحسابات الأسبوعية فقد امتدت إلى 66 أسبوعاً، و 4 أيام.

وفي وقت لاحق، أبلغ مسؤول إسرائيلي وسائل إعلام إسرائيلية أن الخلافات في المفاوضات تم حلها والتوصل إلى اتفاق، وقالت حركة حماس لشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية، الأربعاء، إن وفدها نقل موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار إلى مصر وقطر.

وأكد مصدر مصري مطلع أنه "تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة"، وقال المصدر المصري المطلع أن التوصل إلى اتفاق "تم بجهوك الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق".

بيان رسمي بعد قليل

وأضاف المصدر أنه سيتم إصدار بيان مشترك بعد قليل، وعلى مدار الأسابيع الماضية كثف الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل لصفقة لوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من 466 يوما على بدء الحرب في غزة.

وكشفت تقارير إعلامية عن وجود تقدم كبير في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بعد موافقة الجانبين على المسودة الأولية لعملية الاتفاق وتسليم الملاحظات الأخيرة للوسطاء.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 خلفت أكثر من 156 ألف "شهيد وجريح" من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

كيف تستعد اسرائيل لتنفيذ صفقة الأسرى؟

وقد تلقت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي تعليمات بالاستعداد لتنفيذ صفقة الأسرى في قطاع غزة، وتشمل هذه المهام القوات في قطاع غزة، وعلى الحدود، وعلى الجبهة الداخلية، فضلاً عن تنظيم الطواقم الطبية وسلاح الجو.

الإعلان في القاهرة

وقالت مصادر فلسطينية ومصرية لقناة العربية إن الإعلان عن نجاح مفاوضات وقف اطلاق النار وصفقة الأسرى سوف يتم الإعلان عنهما في القاهرة، فقد كانت المفاوضات طوال الأسابيع والشهور الماضية بين القاهرة والدوحة، ولكن في نهاية المطاف سوف تكون القاهرة مكاناً لإعلان التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ترامب يعلنها

بدوره أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء التوصل لاتفاق غزة، مؤكدا أن الأسرى سيتم إطلاق سراحهم قريبا.

وكان ترامب قد حذر في أكثر من مناسبة أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق لاطلاق سراح الأسرى قبل موعد توليه مقاليد الرئاسة الأميركية رسمياً، فسوف يشعل المنطقة جحيماً على حد قوله.