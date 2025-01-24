إيلاف من كوبنهاغن: أكد سيوموت كونو فينكر، عضو البرلمان عن حزب الائتلاف الحاكم في غرينلاند، أن بلاده تمتلك الموارد الطبيعية الكافية لتصبح بمثابة "قطر" في النصف الشمالي من العالم.

وأضاف في حديثه مع مراسل وكالة "نوفوستي الروسية": "تتوفر لدينا جميع الموارد الطبيعية اللازمة لتحقيق ذلك، لكننا لا نستغل هذه الثروات بشكل كافٍ. لذلك، آمل أن نشهد في المستقبل استغلالًا أكبر لهذه الموارد، مع الالتزام الكامل بقوانيننا وحماية البيئة وضمان حقوق شعبنا".

يأتي هذا التصريح بعد أن أثار البرلماني سابقًا موضوعًا آخر متعلقًا بآمال غرينلاند في الحصول على دعم روسيا لانضمامها إلى الأمم المتحدة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن نيته ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، قال موتي إيغيدي، رئيس وزراء غرينلاند، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، إن الجزيرة منفتحة على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجال استغلال الموارد الطبيعية الموجودة على أراضيها.

هذه التصريحات تأتي في خضم النقاشات المتزايدة حول مستقبل غرينلاند، خاصة بعد أن وصف ترامب في أواخر عام 2024 ضم الجزيرة بأنه "ضرورة مطلقة" للولايات المتحدة.

غرينلاند، التي تتمتع بموقع استراتيجي وثروات طبيعية هائلة، تبحث عن دور أكبر على الساحة الدولية، ويمكنها أن تقوم بهذا الدور على الطريقة القطرية، وفقاً لما يعتقده البرلماني والسياسي الغرينلاندي، وذلك بحسب تقرير لمنصة وموقع RT.

