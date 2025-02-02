إيلاف من لندن: هل أصبح الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو مصدر الخبر، والمحرر له في نفس الوقت؟ إنه صحفي أميركا الأول في الوقت الراهن، كما أن ملاك مؤسسات وسائل الإعلام الأميركية، سواء التقليدية (الصحافة والتلفزيون) أو ملاك شركات ومنصات السوشيال ميديا ينحنون لترامب، وبعضهم يسعى للتقرب إليه بطريقة أو بأخرى.

في الأسبوعين الأولين المضطربين من عودته إلى السلطة في البيت الأبيض، استهدف دونالد ترامب العديد من الأعداء المألوفين، بما في ذلك أحد أكثر هواجسه، والمقصود هو وسائل الإعلام الأميركية، التي أطلق عليها في كثير من الأحيان "أعداء الشعب"، فقد اشتهر بأنه لا يحب الميديا بسقف حريتها المرتفع.

وتشير التقارير إلى أن رئيس الاتصالات الفيدرالية الجديد في إدارة ترامب، بريندان كار، أمر بإجراء تحقيق في ممارسات الرعاية التي تتبعها محطات NPR وPBS المدعومة من دافعي الضرائب - وهي شبكة إعلامية يكرهها المحافظون منذ فترة طويلة ويتهمونها بالميل إلى الليبرالية، وفقاً لما كشفت عنه "الغارديان".

وفي الوقت نفسه، ومما يثير قلق بعض مراقبي وسائل الإعلام، يبدو أن قطاعات أساسية من المشهد الإعلامي الأميركي ــ عبر المليارديرات الأثرياء والشركات العملاقة التي تملكهم ــ قد استسلمت لضغوط ترامب أو سعت على ما يبدو إلى كسب ود الإدارة الجديدة.

في يوم الخميس، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة باراماونت، الشركة الأم لشبكة سي بي إس نيوز، تجري محادثات لتسوية مطالبة بقيمة 10 مليارات دولار تتهمها بتحرير مقابلة خادعة مع كامالا هاريس في برنامج 60 دقيقة. وتختتم باراماونت حاليًا بيع أصول أعمالها في استوديوهات هوليوود.

تعويض الرئيس عن الضرر

لا يوجد دليل على أن المقابلة تم تحريرها عمدًا بما يتجاوز الممارسات الطبيعية. لكن فريق ترامب لم يتردد. قال إدوارد بالتزيك، محامي ترامب في القضية، إن "المساءلة الحقيقية لشبكة سي بي إس وباراماونت ستضمن تعويض الرئيس عن الضرر الذي لحق به، وستردع الأخبار المزيفة عن تشويه الحقائق بشكل أكبر لتعزيز أجندة حزبية".

وتأتي أنباء قرار شركة باراماونت - والتي قيل إنها تسببت في انزعاج عميق في غرفة أخبار شبكة سي بي إس - بعد أن وافقت شبكة إيه بي سي نيوز على دفع 15 مليون دولار لترامب لتسوية دعوى تشهير بسبب تعليقات غير دقيقة للمذيع جورج ستيفانوبولوس مفادها أن ترامب قد أدين بالمسؤولية المدنية عن الاغتصاب.

كما يأتي ذلك بعد تحرك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها شركة ميتا Meta لدفع 25 مليون دولار لتسوية مطالبة بحماية التعديل الأول لـ "الرقابة غير المسموح بها" عندما طردت ترامب من فيسبوك وإنستغرام في عام 2021. وسيكون حوالي 22 مليون دولار من هذه الرسوم تبرعًا لمكتبة ترامب الرئاسية.

زوكربيرج يتقرب من الرئيس

أصبح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الملياردير مارك زوكربيرج، قريبًا بشكل متزايد من ترامب منذ فوزه في انتخابات عام 2024، بما في ذلك زيارته في مار إيه لاغو والاحتفال معه في حفل تنصيبه.

وفي كل حالة، اتُهمت الشركات الكبرى بوضع المصالح المؤسسية الأكبر فوق مصداقية أقسام الأخبار التابعة لها أو الأحكام الأخلاقية، وتقديم رشاوى للحفاظ على السلام مع الرئيس الجديد أو ربما بهدف تحقيق فرص عمل مستقبلية.

في هذه الأثناء، بدأت شخصيات إعلامية مرتبطة ببعض الانتقادات البارزة لترامب أو حلفائه الجمهوريين في مغادرة المشهد، بما في ذلك تشاك تود، مقدم برنامج Meet the Press السابق على شبكة إن بي سي، وجيم أكوستا من شبكة سي إن إن، الذي كان أحد أشهر الصحفيين المنتقدين لترامب على شاشة التلفزيون الأمريكي ولكنه ترك شبكته بعد نقل برنامجه إلى فترة منتصف الليل.

ترامب يفرض الأخبار وفقاً لشروطه

وقال مايكل لاروزا، المتحدث باسم السيدة الأولى السابقة جيل بايدن: "إنه يملي الأخبار وفقًا لشروطه، لقد أصبح محرر المهام في أمريكا". وتتراكم الأمثلة الأخرى التي هزت وسائل الإعلام الأميركية.

لقد أيدت صحيفة واشنطن بوست، المملوكة لملياردير أمازون جيف بيزوس، مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام، بام بوندي، التي تنكر الانتخابات، ووصفتها بأنها "مؤهلة" و"جدية". وقبل الانتخابات، قتلت هذه الصحيفة تأييدًا لكامالا هاريس. وفي الوقت نفسه، دفعت أمازون مؤخرًا للسيدة الأولى ميلانيا ترامب مبلغًا مذهلاً قدره 40 مليون دولار مقابل حقوق فيلم وثائقي عن حياتها.

في هذه الأثناء، قام مالك صحيفة لوس أنجلوس تايمز الملياردير باتريك سون شيونغ مؤخرا بإلغاء افتتاحية تنتقد اختيارات ترامب لأعضاء حكومته، ومنح نفوذا تحريريا كبيرا للمؤيد لترامب، وهو سكوت جينينجز.

نشاط ترامب المكثف يفرض نوعية الأخبار

وفي الوقت نفسه، حدد ترامب وتيرة الأحداث، حيث هيمن على دورة الأخبار بسيل من الأوامر التنفيذية والإجراءات، ومداهمات المهاجرين غير المسجلين، والنزاعات الدولية السريعة، وتأكيدات الحكومة المثيرة للجدل، وتفسيرات أسباب تحطم الطائرة المأساوية في واشنطن العاصمة، وأكثر من ذلك بكثير.

إن إغراق المنافسين أو الأصوات المعارضة هو علامة تجارية لأسلوب ترامب في التواصل، وتكافح وسائل الإعلام الأميركية للتكيف مع الحقائق الجديدة المتمثلة في الإبلاغ عن إدارة ترامب التي تلتزم بسياسة "الصدمة والرعب" التي تعمل على قلب العديد من جوانب الحياة والسياسة الأميركية بسرعة.

ومن بين هذه الحقائق الجديدة إعادة تنظيم المؤتمرات الصحفية المنتظمة التي يقدمها السكرتير الصحفي للبيت الأبيض والتي تشكل جزءا أساسيا من الاستعراض الصحفي والسياسي الأميركي.

فقد أضفى ترمب وجها جديدا على هذه الوظيفة ــ كارولين ليفات، 27 عاما، التي أعلنت: "لقد عاد الرئيس ترمب، وبدأ العصر الذهبي لأميركا بكل تأكيد".

بالنسبة لسلك الصحافة في البيت الأبيض، فإن هذا يعني الآن تقاسم غرفة الإحاطة الضيقة مع "وسائل الإعلام الجديدة" والشخصيات، بعد استعادة أوراق اعتماد الصحافة لـ 440 فردًا قال ليفيت إن الإدارة السابقة "ألغتها خطأً"، مضيفة أن هذه الخطوة من شأنها "تكييف البيت الأبيض مع المشهد الإعلامي الجديد في عام 2025".

اعتماد نشطاء ووجوه السوشيال ميديا كصحفيين

وقالت ليفيت إن البيت الأبيض سيرحب بطلبات الحصول على أوراق اعتماد من الصحفيين غير التقليديين، بما في ذلك المبدعين على تيك توك ومقدمي البرامج الصوتية والمدونين الذين "ينتجون محتوى إخباريًا شرعيًا".

في الممارسة العملية، يعني هذا صراعًا على الاهتمام مع ناتالي وينترز ، 23 عامًا، مراسلة البيت الأبيض في بودكاست ستيف بانون "غرفة الحرب"، من بين آخرين. ادعى أليكس جونز، المالك السابق لـ Infowars، أنه "دُعي للحضور" إلى مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وقال روبرت تومسون من كلية نيوهاوس للاتصالات بجامعة سيراكيوز: "من المستحيل الآن التحدث عن وسائل الإعلام باعتبارها شيئًا موحدًا واحدًا يمكننا معالجته".

يأتي هذا في الوقت الذي يبدو فيه أن تراجع جمهور الأخبار بعد الانتخابات قد انتهى، وخاصة بالنسبة لوسائل الإعلام اليمينية. سجلت قناة فوكس نيوز أفضل تصنيف لها في كانون الثاني (يناير) في تاريخها الممتد 23 عامًا، بمتوسط ​​1.9 مليون مشاهد إجمالي في اليوم و2.78 مليون في وقت الذروة، بزيادة 53٪ و40٪ على التوالي عن نفس الشهر من العام السابق.

ربما يكون ترامب قد توصل خلال الأسبوعين الأولين من إدارته الثانية إلى كيفية إغراق النطاق الترددي الذي يبدو بلا حدود لوسائل الإعلام لنقل المعلومات. فقد عقد جو بايدن 36 مؤتمرا صحفيا فقط خلال فترة ولايته، وهو الأقل بين الرؤساء السبعة الماضيين، مما أدى بالكاد إلى إرهاق موظفي الاختزال في البيت الأبيض.

ترامب لا يتوقف عن التصريحات وبث الأخبار

والآن، يقال إن البيت الأبيض يناقش تعيين المزيد من المختصين في الاختزال لمواكبة تصريحات ترامب العامة. فقد ألقى 22 ألف كلمة في يوم تنصيبه، و17 ألف كلمة خلال رحلة لزيارة مواقع الكوارث الناجمة عن الأعاصير وحرائق الغابات في نورث كارولينا وكاليفورنيا.

وبحسب تومسون، سوف يتعين على الصحفيين أن يقرروا أي المعارك يريدون خوضها وأي القصص يريدون متابعتها ــ طالما سمح لهم رؤساؤهم في الشركات بذلك.

"حتى في دورة الأخبار التي تستمر 24 ساعة والكمية اللامتناهية من المساحة على الإنترنت لوضع المواد فيها، هناك طوفان من القصص والمعلومات لدرجة أن اختيار القصص التي يجب تغطيتها يعني التخلي عن الكثير مما يمكن إعادة صياغته. لقد اضطروا إلى تقديم بعض التنازلات التي قد لا تكون، في أفضل العوالم الصحفية، أفضل ما يمكنهم تقديمه،" كما قال.