أصيب سكان 12 قرية في منطقة بولدهانا بولاية ماهاراشترا، بحالة غامضة من تساقط الشعر بشكل جماعي مما أثار الحيرة حول أسباب هذه الظاهرة.

منذ يناير/كانون الثاني 2025، أبلغ أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، عن تساقط الشعر السريع وغير المتوقع، بحسب السلطات المحلية في المنطقة.

وتطورت الحالة بشكل سريع ليصاب البعض بالصلع التام، مما أصاب الكثيرين بالقلق وأدى لحالة من الذعر لتتحرك السلطات للبحث في أسباب هذه الظاهرة.

لاحظ أناند (اسم مستعار)، من قرية باهورجيرا في تالوكا شيجاون، أن شعره بدأ يتساقط في 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، فذهب إلى حلاقته بشكل كامل، وبعد أن نمى الشعر مرة أخرى بدأ يتساقط من جديد.

تبدأ الحالة الغامضة بحكة في فروة الرأس، ليبدأ بعدها الشعر في التساقط بشكل سريع. ورغم أن السبب مازال غير معروف إلا أن بعض الأشخاص نجحوا في إعادة نمو الشعر.

في الوقت الحالي، تقدم وزارة الطب البديل في الهند علاجات تقليدية للمرضى على حسب أعراضهم. وبدأت الحكومة والخبراء والمجلس الهندي للأبحاث الطبية تحقيقاً في السبب المحتمل لهذه الظاهرة.

زار علماء المجلس الهندي للأبحاث الطبية، مع فرق من بوبال وتشيناي وبوني ودلهي، القرى المتضررة وجمعوا عينات من شعر المرضى وأظافرهم ودمائهم وبولهم وكذلك أخذوا عينات من مياه الشرب والاستخدام اليومي لتحليلها في كلية الطب الحكومية في أكولا.

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قال عميد الكلية، الدكتور ميناكشي جاجبي، لبي بي سي باللغة الماراثية: "كشفت العينات واختبارات الدم بوضوح عدم وجود عدوى فطرية. كما لا يمكن تصنيف الظاهرة بأنها مرض محدد. نعمل حالياً لتحديد السبب الدقيق لهذه المشكلة. كما يتم فحص مختلف المنتجات المستخدمة محلياً ومصادر المياه".

وزار فريق من كلية الطب الحكومية في أكولا القرى المتضررة.

وقال الدكتور أمول جيت، المسؤول الصحي في منطقة بولدهانا، لبي بي سي ماراثي: "لا يمكن القول بوجود عدوى فطرية لأن تساقط الشعر السريع لا يحدث عادة بسبب عدوى فطرية".

تساقط الشعر والإقصاء الاجتماعي

BBC فقدان الشعر يتسبب في مشكلات اجتماعية ورفض للشخص من المجتمع.

أدت هذه الظاهرة الغريبة إلى بعض التمييز ضد سكان القرى المتضررة.

وعندما زارت بي بي سي المنطقة، كان هناك قلق وخوف من بعض الصبية والفتيات الصغار للحديث إليها.

نظراً للقلق أُلغيت تجمعات حفلات الزواج، وجرى استبعاد من تساقط شعرهم من الأنشطة الاجتماعية. كما اشتكى بعض الطلاب من تعرضهم للسخرية في المدارس والكليات.

تقول السيدة بارفاتي (اسم مستعار)، البالغة 55 عاماً: "تساقط شعر ابني. ولم يعد قادراً على الحديث عن الزواج".

وتضيف: "ابني لا يخرج ولا يظهر أمام أي شخص في القرية".

كان شعر السيدة كافيري دالوكار، البالغة 60 عاماً، طويلا جدا حتى خصرها، لكن الآن ظهرت بعض المناطق صلعاء في رأسها.

وتقول: "في البداية، كان التساقط بسيطاً. لكن بعد تمشيط شعري تساقط الكثير منه. وعندما غسلته، تساقط كله. إن فقدان الكثير من الشعر سيء".

BBC كافيري دالوكار، البالغة 60 عاماً، جمعت الشعر المتساقط منها.

زار الدكتور سوميش جوبتا، خبير الأمراض الجلدية في معهد الهند للعلوم الطبية في دلهي، المنطقة المتضررة وحاول طمأنة السكان الذين يشعرون بالقلق إزاء تساقط الشعر وما إذا كانت الحالة معدية.

وقال لبي بي سي: "أولئك الذين فقدوا شعرهم في البداية، بدأ شعرهم ينمو مرة أخرى. لا أعتقد أن هذه المشكلة ستستمر طويلاً. الشعر الذي ينمو مرة أخرى جيد أيضاً".

ويضيف: "لا يبدو أنها عدوى فيروسية. كما لا يبدو أنها معدية بشدة للآخرين".

وتقول الدكتورة شيلا جودبول، خبيرة في المعهد الوطني لأبحاث الإيدز التابع للمجلس الهندي للأبحاث الطبية: "يجب على المرضى الحذر أثناء استخدام الشامبو والزيوت. يجب استخدام أمشاطهم الخاصة. لا داعي للذعر".

BBC منذ يناير/ كانون الثاني 2025، أبلغ أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، عن تساقط الشعر السريع وغير المتوقع.

وعلى الرغم من الإبلاغ عن تساقط الشعر غير المبرر لدى الأفراد الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر، مثلما عانى الكثيرون من تساقط الشعر المؤقت إبان تفشي كوفيد-19، إلا أنه لا توجد حالة موثقة لتفشي مفاجئ وموضعي مثل الذي حدث في بولدهانا.

ولأن التلوث البيئي غالباً في مقدمة العوامل التي قد تتسبب في هذه الحالات، اتخذ المسؤولون عدة تدابير منها فحص مصادر المياه والبحث في العوامل البيئية الأخرى.

وجرى تحليل عينات المياه الجوفية من القرى المتضررة، ونصحت إدارة المنطقة بتطهير جميع مصادر المياه المحلية بالكلور كإجراء احترازي لضمان سلامة المياه وصلاحيتها للشرب.