إيلاف من الرباط : يواجه قطاع الصحافة في المغرب تحديات تهدد استمراره وتنوعه،وفي مقدمتها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها المقاولات الصحفية،وتراجع الدعم العمومي، والتغيرات العميقة التي يشهدها المشهد الإعلامي العالمي.

في سياق ذلك ، ناقش المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالدار البيضاء هذه التحديات، منتقدا، في بيان له، الطريقة التي تعتمدها الحكومة في صياغة القرارات المتعلقة بالدعم العمومي، حيث أشارت الفيدرالية "إلى غياب أي تشاور حقيقي وجدي مع المنظمات المهنية المعنية". واعتبرت أن "إقصاءها" من هذا التشاور يشكل "أمراً غير مقبول، بالنظر إلى تاريخها الطويل في الشراكة مع السلطات العمومية، وتوقيعها على أول اتفاقية جماعية في القطاع".

وعدت الفيدرالية المرسوم الحكومي،الذي وضع معيارا جديدا للاستفادة من الدعم الحكومي، يعتمد على عدد الصحفيين المهنيين المشتغلين في المقاولة الإعلامية، "مبالغاً فيه" بالنسبة للصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية. كما انتقدت الشروط "التعجيزية" لدعم مطابع الصحف، والتراجع في تمثيلية الناشرين في لجنة الدعم.

ورفضت فيدرالية الناشرين تحول الدعم العمومي إلى دعم للرأسمال الصحفي، على اعتبار أنه يشكل "مساً بالصورة الديمقراطية والحقوقية للبلاد"، على حد تعبيرها. كما اعتبرت أن هذا القرار "يفتح الباب لإقصاء معظم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية".

وجددت الفيدرالية التأكيد على موقفها من اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة، واعتبرتها "مخالفة فاضحة للدستور ولمعنى التنظيم الذاتي". ونبهت إلى أن ولاية هذه اللجنة تقترب من الاكتمال، دون وجود أي مؤشر على الاستعداد لتنظيم انتخابات لتشكيل مجلس وطني للصحافة المغربية.

وذكرت الفيدرالية أن قضايا المهنة لا تقتصر على الدعم العمومي والتنظيم الذاتي، بل تتعداها إلى قضايا جوهرية أخرى، مثل تطوير التشريعات والقوانين، والبحث في واقع التكوين والتكوين المستمر، وتطوير جودة المحتوى، وتنظيم قطاع الإشهار والإعلانات، وإيجاد حل لمشكلة توزيع الصحف الورقية، وتشجيع الحوار لتوقيع اتفاقية جماعية.

كما أعربت عن أسفها للتشرذم والنفور السائد في العلاقات بين منظمات القطاع، ودعت إلى الوحدة والتنسيق بين مختلف مكونات المهنة، من ناشرين وصحفيين ومنظمات نقابية.

وجددت الفيدرالية دعوتها إلى تجاوز النقاشات العقيمة والحسابات الذاتية، والانخراط في حوار منفتح ومسؤول يؤسس للمستقبل.