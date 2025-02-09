إيلاف من لندن: غداة طرد وزير من الحكومة البريطانية العمالية بسبب فضيحة تعليقاته على واتساب WhatsApp كشف وزير أخر أن نواب حزب العمال وأعضاء آخرين قد يتم تعليق عضويتهم في الحزب للسبب ذاته.

وقال وزير الإسكان البريطاني إن رد رئيس الوزراء السير كير ستارمر على تصرفات الوزير أندرو غوين وزير الشؤون الصحية يظهر أنه على استعداد للتصرف بحزم مع أي وزير أو نائب عمالي آخر.

قال مسؤول كبير لشبكة (سكاي نيوز) إن حزب العمال سيعاقب أي نائب أو وزير آخر يقع في فضيحة مجموعة WhatsApp الخاصة بالوزير المطرود أندرو غوين.

وكان تم فصل وزير الشؤون الصحية بسبب تعليقات مسربة نشرها في دردشة جماعية.

وقالت تقارير إن الوزير المطرود أدلى بتعليقات معادية للسامية و"مازح" بشأن أحدى الناخبات المتقاعدان، قائلاً إنه يأمل أن تموت قبل الانتخابات القادمة، وفقًا لصحيفة (ميل أون صنداي).

وفي حديثه لقناة (سكاي نيوز) وصف وزير الإسكان ماثيو بينيكوك تصريحات غوين بأنها "غير مقبولة". واضاف: "لا أعرف شخصيًا ما قاله الأشخاص الآخرون في محادثة WhatsApp تلك ... لقد كنت واضحًا جدًا، هناك تحقيق يجري في الحادث بأكمله".

واضاف بينيكوك: "ما يمكن للجمهور أن يفهمه من الطريقة التي تصرف بها رئيس الوزراء بحزم في هذه القضية لإقالة أندرو جوين هو أنه إذا فشل أي نائب أو وزير آخر من حزب العمال، فسوف يتصرف للحفاظ على أعلى المعايير في المنصب العام."

ويوم السبت، أكد متحدث باسم حزب العمال البريطاني الحاكم أن السيد غوين قد تم تعليق عضويته في حزب العمال.

الوزير المطرود يعتذر

وعقب قرار الحزب العمال، قال السيد غوين إنه يأسف بشدة على "تعليقاته التي أساء تقديرها بشكل سيئ" واعتذر عن أي إساءة تسبب فيها. وأضاف: "لقد خدمت حزب العمال طوال حياتي وكان شرفًا كبيرًا أن يتم تعييني وزيرًا من قبل كير ستارمر".

وثال: "أنا أفهم تمامًا القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب، وبينما أشعر بالحزن الشديد لإيقافي عن العمل، سأدعمهم بأي طريقة ممكنة."

وإذ ذاك، تُظهر استطلاعات الرأي أن شعبية حزب العمال قد انخفضت منذ فوزه الساحق العام الماضي، حيث يكافح الحزب للحفاظ على الدعم حيث فشلت جهوده لتعزيز النمو الاقتصادي في الانطلاق.

يشار إلى أن الوزير غوين هو أحدث وزير يستقيل بعد استقالة وزيرة الخزانة السابقة توليب صديق الشهر الماضي وتنحي لويز هيغ عن منصب وزير النقل في نوفمبر.