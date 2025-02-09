إيلاف من أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تصريحات الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة "لا تستحق الاهتمام والمناقشة فهي محاولات لدق الماء في مهراس".

وأوضح الرئيس التركي في مؤتمر صحفي عقده في مطار أتاتورك، قبل "جولته الآسيوية" التي تشمل زيارات إلى ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، قائلا: "لا أحد يقدر على إخراج سكان غزة من وطنهم الأبدي والخالد منذ آلاف السنين، ومن وجهة نظرنا فإن المقترحات التي وضعتها الإدارة الأميركية الجديدة على جدول الأعمال تحت ضغط اللوبي الصهيوني بشأن غزة لا تستحق الاهتمام والمناقشة.. هذا عبث كامل، إنها محاولات لدق الماء في مهراس".

وأضاف: "فلسطين بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، هي ملك للفلسطينيين، لقد تم تقديم اتفاق بعد الإبادة الجماعية التي استمرت 471 يوما في غزة، وتستمر عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين، وبدأت المساعدات تصل إلى غزة، التي كانت تحت حصار شديد لمدة 15 شهرا. ومع ذلك، نرى أن الإدارة الإسرائيلية لديها خطط أكثر غدرا وغير إنسانية في الاعتبار".

كما تطرق الرئيس التركي للشأن السوري، قائلا: "إكتشاف المقابر الجماعية المتتالية في مناطق مختلفة من سوريا، يظهر الوجه الدموي لنظام الأسد وشبيحته".

كما أكد: "التقينا رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وركزنا على تطوير علاقاتنا الثنائية، ومحاسبة من ارتكبوا مجازر ضد السوريين، ونؤمن أن سوريا ستحقق الاستقرار في أقرب وقت ممكن، تحت القيادة الحكيمة للرئيس أحمد الشرع".

وفي الأيام الماضية، كرر الرئيس الأمريكي دعوته لمصر والأردن، استقبال فلسطينيين من قطاع غزة، الذي قال إنه يجب خروج السكان منه لإعادة إعماره، وهو أمر رفضته الدولتان بشكل صارم.

ولقيت فكرة ترامب رفضا فلسطينيا وعربيا، وتنديدا من دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا للتطهير العرقي.

