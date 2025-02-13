إيلاف من لندن: عبرت المملكة المتحدة ودول أوروبية ستعداد لتعزيز دعمها لأوكرانيا والالتزام باستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة حرب العدوان الروسية.

وقالت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا ودائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك لافت: ونحن نتقاسم الهدف المتمثل في مواصلة دعم أوكرانيا حتى يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم. سلام يضمن مصالح أوكرانيا ومصالحنا.

وأضافت: نتطلع إلى مناقشة الطريق إلى الأمام مع حلفائنا الأميركيين. وينبغي أن تكون أهدافنا المشتركة وضع أوكرانيا في موقف قوة. ويجب أن تكون أوكرانيا وأوروبا جزءًا من أي مفاوضات. وينبغي تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية قوية. إن السلام العادل والدائم في أوكرانيا شرط ضروري للأمن عبر الأطلسي القوي.

وخلص البيان إلى القول: ونذكِّر بأن أمن القارة الأوروبية هو مسؤوليتنا المشتركة. لذلك فإننا نعمل معًا لتعزيز قدراتنا الدفاعية الجماعية.

اتصالات أميركية روسية

يشار إلى أن البيان جاء تزامنا مع اتصالات بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال الايام الماضية لعقد قمة بينهما والعمل المشترك على وقف نهائي للحرب في أوكرانيا.

وتسارعت الخطوات الأميركية مؤخراً من أجل وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، من أجل تسوية النزاع.

وطغت موجة من التساؤلات حول الثمن الذي قد تدفعه كييف على وجه التحديد، مقابل هذا السلام، لاسيما أن الرئيس الأميركي ألمح في عدة تصريحات إلى بعض هذه الأثمان.

إذ أشار ترامب أولا إلى أنه من غير المرجح أن تعود أوكرانيا إلى حدودها خلال ما قبل 2014، كذلك فعل وزير دفاعه بيت هيغسيث.