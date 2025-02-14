يوم تشييع رئيس الحكومة اللبنانية السابق، رفيق الحريري في 16 فبراير/شباط 2005، برز نجله البكر بهاء الدين في الواجهة، محمولاً على أكتاف المشيعين، وفي صدارة تقبل التعازي بوالده، ولم يتوقع أحد أن يخلف الإبن الأصغر، سعد، والده لاحقاً في العمل السياسي.

كان الحريري الأب قد ظهر على الساحة السياسية في آخر سنوات الحرب الأهلية، ليترأس الحكومة في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، مرتين قبل اغتياله في 14 فبراير/شباط وتوجيه المحكمة الدولية الاتهام إلى عناصر من حزب الله.

توقّع اللبنانيون أن يرث بهاء والده سياسياً، لكن بعد أيام قليلة أعلنت العائلة عن تكليف ابنه الأصغر سناً، سعد الدين الحريري، متابعة مسيرة رفيق الحريري السياسية.

في هذه اللحظة، تحوّلت عائلة الحريري الآتية من خارج نوادي العائلات السياسية المعروفة، إلى عائلة لبنانية سياسية تقليدية، يرث فيها الأبناء زعامة آبائهم.

ترأس سعد الدين الحريري الحكومة ثلاث مرات، وكان نائباً في البرلمان ورئيس حزب "المستقبل" الذي أسّسه والده.

لكنه أعلن في يناير/كانون الثاني 2022، عزوفه وتياره الحزبي عن العمل السياسي، وعدم المشاركة في الانتخابات. واستمر تعليقه العمل سياسياً منذ ذلك الوقت، وغاب عن تنظيم مناسبات جماهيرية في ذكرى اغتيال والده، وكان يكتفي فقط بزيارة ضريحه.

ومع حلول الذكرى العشرين لاغتيال والده، أعلن سعد الحريري عن إحيائها من جديد بخطاب جماهيري من ساحة الشهداء وسط بيروت، حيث ضريح والده، أعلن فيه عودة تيار المستقبل إلى العمل السياسي.

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من هو سعد الدين الحريري؟

BANDAR ALGALOUD / SAUDI KINGDOM COUNCIL / HANDOUT/Anadolu Agency/Getty Images ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود يتحدث مع رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت سعد الحريري قبل القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة، المملكة العربية السعودية، في 1 يونيو/حزيران 2019.

ولد سعد الحريري عام 1970 في الرياض في المملكة العربية السعودية، وهو نجل رجل الأعمال اللبناني الثري، ورئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالمملكة.

يحمل الجنسية السعودية بعد حصول والده عليها في خلال فترة عمله في المملكة، بالإضافة إلى حمله للجنسية الفرنسية أيضاً.

تزوج سعد الحريري من لمى بشير العظم، وهي سورية الأصل وانجب منها ثلاثة أطفال.

حصل على شهادة إدارة الأعمال من جامعة جورج تاون في واشنطن عام 1992، وعمل مجال الاستثمارات والتجارة والأعمال بداية مع إدارته لشركات أسسها والده مثل "سعودي أوجيه".

عام 2006، صنّفته مجلة فوربس في المركز 158 على لائحة أثرياء العالم.

دخل المعترك السياسي عام 2005، وفاز في الانتخابات النيابية التي جرت في العام نفسه وترأس أكبر كتلة برلمانية ضمت 35 نائبا من أصل 128 مقعداً.

في يونيو/حزيران من عام 2009، حقق الحريري فوزاً ثانياً في الانتخابات التشريعية، وحصل مع حلفائه على 71 مقعداً نيابياً، وبعدها تولى منصب رئاسة الوزراء لأول مرة في مسيرته السياسية بين عامي 2009 و2011.

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ترأس سعد الدين الحريري الحكومة للمرة الأولى في لبنان عام 2009، بعد تكليفه من الرئيس ميشال سليمان.

كانت البلاد تشهد انقساماً سياسياً حاداً بين فريقين سياسيين يضمّان أحزاب متخاصمة، يتصدرهما من جهة حزب الله ومن جهة ثانية تيّار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري.

عام 2011، أسقط حزب الله وحلفائه حكومة سعد الحريري بعد استقالة عدد من الوزراء.

عاد الحريري إلى رئاسة الحكومة بعد انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية في 2016.

لكنّه قدّم استقالته بعد عام تقريباً في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بشكل مفاجئ من الرياض في خطاب بثّته العربية السعودية، انتقد الحريري خلاله تدخل إيران في لبنان ودور حزب الله العسكري خارج البلاد.

لكنّ البعض وبينهم خصوم السعودية في لبنان، وصفوا خطوة استدعائه إلى السعودية وتقديم استقالته من عاصمتها، بأنه "اختطاف".

تدخلت فرنسا لاحقاً وعاد الحريري إلى لبنان واستقبله مناصروه باحتفال أمام منزله في وسط بيروت، وعاد كذلك عن استقالته.

وانتهت ولاية سعد الحريري الثانية عام 2018، مع إجراء انتخابات تشريعية، لكن عون كلّفه من جديد لتشكيل حكومة ليبدأ عهده الثالث في رئاسة الحكومة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، اندلعت احتجاجات عارمة في بيروت ولبنان، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية وضدّ ما وصفه المحتجون بأنه "فساد الطبقة الحاكمة"، وبدأت العملة اللبنانية بالتراجع.

قدّم الحريري استقالته مرة جديدة بعد نحو أسبوعين على اندلاع المظاهرات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، كلّف الرئيس ميشال عون، الحريري مرة جديدة بتأليف الحكومة الجديدة، لكنّ الأخير اعتذر عن تشكيل حكومة بعد 9 أشهر من مشاورات للتكليف من دون نتيجة.