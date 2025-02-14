إيلاف من لندن: هاجم مسلح بسكين أمس الخميس رجلا أضرم النار في القرآن أمام السفارة التركية في لندن.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصة "إكس"، رجلا يحمل حقيبة ظهر ويمسك بمصحف مشتعل خارج الحاجز المؤدي إلى السفارة التركية في "روتلاند غاردنز"، نايتسبريدج، لندن. فيما أكدت التقارير وجود سيارة إسعاف وشرطة في الموقع.

وقام رجل آخر بمهاجمة حارق القرآن، حيث انتزع منه المصحف وأخمد نيرانه، ثم بصق عليه بينما كان ملقى على الأرض، وقام بركله بعنف عدة مرات ثم سحب عليه سكينا محاولا إصابته.

ولاحقا، قال أحد النشطاء على المنصة إنه الشخص الذي أحرق المصحف، مؤكدا أنه كان يحتج ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حول البلاد إلى "قاعدة للإسلاميين المتطرفين"، على حد تعبيره.

وقال الرجل: "بينما كنت أحترق القرآن، هاجمني رجل بسكين. وجاءت الإسعاف والشرطة"، وأضاف أنه سافر إلى لندن لحرق الكتاب "من أجل سلوان موميكا"، العراقي الذي لقي حتفه منذ أيام رميا بالرصاص، بينما كان يقوم ببث مباشر على "تيك توك" داخل منزله في ستوكهولم.

ونشر الرجل مقاطع فيديو له وهو يحرق المصحف ويضع صفحاته في المرحاض.

في غضون ذلك، أفاد متحدث باسم الشرطة البريطانية بأنه "ألقي القبض على رجل بعد هجوم في نايتسبريدج اليوم"، مشيرا إلى أنه تم "استدعاء الشرطة الساعة 14:11 يوم الخميس، 13 فبراير، إلى روتلاند جاردنز بعد تقارير عن تعرض رجل للهجوم".

وتم نقل حارق القرآن إلى المستشفى لإصابته في إصبعه، واعتقال المهاجم بشبهة حيازة سلاح هجومي وإلحاق أذى جسيم.

