إيلاف من دمشق: تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات من حساب ادعى الناشرون أنه لحافظ نجل بشار الأسد يدافع فيه عن رفع علم الثورة السورية الأخضر الذي اعتمد بدل العلم الأحمر.

ويحتوي الحساب الذي يحمل اسم وصورة حافظ على صورة العلم الأخضر في الغلاف، و4 منشورات فقط، وفي إحداها يدعي صاحب الحساب المفترض أنه حافظ بأن والده لم يسرق الأموال والذهب وهي ملك للشعب السوري.

ولدى البحث والتدقيق، تبين أن هذا الحساب مزيف، وادعت صفحة على تيليغرام أن حافظ يمتلك حسابا واحدا فقط على أكس.

وذكرت صفحة تيليغرام التي تحمل اسم حافظ "تنبيه هام: أود أن أوضح أن الحساب التالي: (HafezALAsssad@) ليس لي ولا علاقة لي به، وهو حساب مزيف. كل ما يُنشر فيه لا يمثلني بأي شكل من الأشكال. الحساب الوحيد الرسمي الذي أستخدمه وأتحمل مسؤولية كل ما يُنشر فيه هو: (HafezBALAssadd@).

وفي الحساب الذي ذكرته الصفحة التي تحمل اسم حافظ لا توجد صورة العلم الأخضر على الغلاف، ولا أي منشور يتعلق بالأموال والذهب أو أي موقف مؤيد للثورة السورية.