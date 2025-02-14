إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن ستبيع نيودلهي مقاتلات من طراز إف-35، لتصبح بذلك الهند واحدة من الدول القليلة التي تمتلك هذه الطائرات فائقة التطور.

تتميز مقاتلات إف-35 بتقنية التخفي المتقدمة، وقوة النيران الهائلة، ونطاق العمليات الواسع، والمدى الطويل الذي يمكن أن تصل إليه، وكانت هذه السمات حاسمة في العمليات الإسرائيلية ضد ميناء الحديدة في اليمن، ولا يملك هذه الطائرات في الشرق الأوسط سوى إسرائيل، فهي المقاتلة الأشد خطورة وتطوراً في العالم.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، أنه بدءا من هذا العام، ستزيد واشنطن المبيعات العسكرية للهند بمليارات الدولارات.

كما أعلن ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مودي في البيت الأبيض الخميس، أن الطريق التجاري بين الولايات المتحدة والهند سيمر عبر إسرائيل، وأوضح ترامب أن الطريق التجاري "سيربط حلفائنا بالموانئ والسكك الحديدية والكابلات البحرية".

وأضاف ترامب :"الولايات المتحدة والهند ستعملان على إنشاء "أحد أعظم طرق التجارة في التاريخ".

كما نوه الرئيس الأميركي عن التبادل التجاري القوي والعلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين، مضيفاً :"اتفقنا على استيراد الهند النفط والغاز من الولايات المتحدة".

ماذا قالت الهند؟

من جانبه أشار ناريندا مودي، رئيس الوزراء الهندي، إلى أن قيادة ترامب فعالة في تعميق العلاقات بين أمريكا والهند، مؤكدًا أن عمل الهند وأمريكا معًا يخلق فرصة كبيرة للازدهار، وسيعمل البلدان على اتفاق تجاري يستفيد منه كلاهما، وتسعى الهند لمضاعفة التجارة مع الولايات المتحدة عدة مرات.

وأكد مودي، أن الهند وأمريكا سيعملان سويًا في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وقررت الهند زيادة التعاون بين وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الهندية.



