إيلاف من بغداد: أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، أن بلاده ستوجه الدعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور قمة جامعة الدول العربية المقبلة المقرر إقامتها في بغداد.

وقال حسين على هامش مشاركته في مؤتمر باريس بشأن سوريا: "إن العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية في أبريل المقبل سيوجه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع".

وأضاف حسين: "إن العراق ليس لديه أي تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة".

وفي وقت سابق، أكدت جامعة الدول العربية أن سوريا سوف تشارك في القمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الجاري والقمة العربية الدورية التي سوف تستضيفها بغداد في شهر أبريل القادم.

