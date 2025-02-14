إيلاف من لندن: فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شخصيات بارزة من الدائرة الضيقة الداخلية لبوتين وأنصار الشركات المملوكة للدولة الروسية.

وتزيد العقوبات التي الأحدث في أحدث حملة قمع بريطانية ضد الكرملين من تقييد آلة الحرب الروسية، مما يعزز الأمن القومي للمملكة المتحدة ويحقق خطة التغيير.

وتستهدف العقوبات شخصيات بارزة تعمل في الحكومة الروسية، بما في ذلك بافيل فرادكوف، وزير الدفاع الروسي وفلاديمير سيلين، الذي يرأس فرعًا لوزارة الدفاع الروسية. كما تستهدف العقوبات أرتيم تشايكا، الذي تدعم شركته الاستخراجية الأعمال التجارية المملوكة للدولة الروسية.

كما طالت العقوبات كيانين مرتبطين بشركة الطاقة النووية الروسية العملاقة روساتوم، والتي تدعم النشاط العسكري الروسي في ساحة المعركة في أوكرانيا.

تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي يحضر فيه وزير الخارجية مؤتمر ميونيخ للأمن حيث سيلتقي يوليا نافالنايا زوجة المعارض اليكسي نافالني.

تصريح لامي

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: أعلن عن المزيد من العقوبات لمواصلة الضغط على بوتن. يقاتل الأوكرانيون من أجل مستقبل بلادهم ومبدأ السيادة في جميع أنحاء أوروبا على خط المواجهة ".

واضاف: بعد مرور ما يقرب من عام على وفاة أليكسي نافالني، يشرفني أن ألتقي يوليا نافالنايا وأوضح التزامنا بإضعاف محاولات بوتن لقمع المعارضة السياسية والتصدي للمعاملات الفاسدة للكرملين على مستوى العالم.

ودعا الوزير أصدقاء وحلفاء بريطانيا إلى مواصلة تكثيف الجهود في مواجهة العدوان الروسي المستمر.

وفي الأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية كييف، للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة التي استمرت 100 عام مع الأصدقاء الأوكرانيين. وسوف يشرح ديفيد لامي للآخرين في ميونيخ أن من مصلحة شركاء أوكرانيا الجماعية الوقوف إلى جانبهم.

يذكر إن العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تظل العمود الفقري للأمن والازدهار لملايين الأشخاص على جانبي الأطلسي، وسوف يلتقي ديفيد لامي بممثلي الإدارة الجديدة لمناقشة العمل الوثيق لتعزيز الاقتصادين وجعل شعبينا أكثر أمانًا.