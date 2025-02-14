إيلاف من ميونيخ: بعدما تكشفت عدة تفاصيل عن حياته الشخصية، رجحت السلطات الألمانية أن يكون طالب اللجوء الأفغاني، فرهاد نوري، الذي دهس حشداً نقابيا في ميدنة ميونيخ أمس ذا ميول متطرفة.

فقد كشفت الشرطة، اليوم الجمعة، وجود "ميول إسلامية متطرفة" لدى الشاب الذي نفذ الهجوم دهسا بسيارته الميني كوبر، متسببا بإصابة 36 شخصا بجروح، وفق آخر حصيلة.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية، غيدو ليمر، خلال مؤتمر صحافي "تمكنا من رصد توجه ديني متطرف" لدى الأفغاني البالغ 24 عاما الذي أوقف في موقع الهجوم.

فيما أفاد مسؤول في النيابة العامة أن التحقيق يحمل على الاعتقاد بوجود "دافع متطرف".



"دهسهم عمدا"

من جانبه أقر الشاب العشريني الموقوف بأنه تعمد دهس المتظاهرين الذين كانوا يشاركون أمس بمسيرة لنقابة "فيردي" العمالية في المدينة بسيارته.

واعترف خلال التحقيق بأن قاد سيارته عمدا نحو حشد المظاهرة.

فيما أكد المحققون أن الجاني لا يعاني من مرض نفسي، ولا دليل على وجود مشاكل نفسية لديه.

تحايل وظيفي

كما بينت السلطات الألمانية أن تحقيقات كانت تجري حوله في ولاية بافاريا بعد الاشتباه في التحايل الوظيفي، حيث سجل نفسه كعاطل عن العمل، ثم بدأ العمل من دون أن يلغي تسجيله في الوقت المناسب.

لكن تم إيقاف إجراءات الغرامة ضده لأن الأمر كان يتعلق بفترة زمنية قصيرة للغاية.

وبحسب ما كشفته التحقيقات الرسمية فإن المشتبه به طالب لجوء يبلغ من العمر 24 عاما من أفغانستان، حيث ولد في العاصمة كابل عام 2001