إيلاف من دمشق: نشر حساب منسوب إلى عقيلة الرئيس السوري السابق أسماء الأسد عبر "إكس" تصريحات قال فيها إنها كانت خلال السنوات الماضية ملتزمة دائما بالصمت في ما يتعلق بالقضايا السياسية.

وكشف عن حساب أسماء الأسد عبر حساب على منصة "تلغرام" منسوب أيضا إلى نجلها حافظ الأسد.

ولكن بعد التدقيق والتمحيص تبين أن الحساب المذكور آنفا هو ليس الحساب الحقيقي لحافظ الأسد والذي كان نشر عبره سابقا فيديو يظهر فيه في أحد شوارع موسكو.

وكتب الحساب المزور لحافظ الأسد على "تلغرام": "أعلن لكم عن حساب السيدة أسماء الأسد على منصة X. الحساب سيكون بعيدا عن السياسة، ويهدف إلى تقديم محتوى يعكس جوانب مختلفة من حياتها وأنشطتها الإنسانية".

وأضاف: "لكل حدث روايات، ولكل مرحلة أسرارها. ليس الهدف إثارة الجدل، بل أن تُروى القصة كما كانت، بعيدا عن التوتر والاتهامات. ما كان في الظل، حان الوقت ليُروى كما هو".

أما الحساب المنسوب إلى أسماء الأسد فكتب عدة منشورات جاء فيها: "بعد فترة من الصمت، حان الوقت للانطلاق من جديد. الأمل والتغيير لا يتوقفان، فلنبدأ معا"، مشددة على أن "سوريا، بكل جمالها وتاريخها العريق، تظل في قلبنا. نتمنى لشعبها الأمان والازدهار، وأن تعود الأيام السعيدة لتملأ كل زاوية من أرضها الطيبة".