إيلاف من لندن: حذر دبلوماسي بريطاني كبير سابق بشأن احتمال إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا كجزء من قوة حفظ سلام محتملةـ وأعرب عن خشيته أن تقاتل هذه القوات، روسيا.

وقال اللورد بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي السابق لديفيد كاميرون، إنه من الضروري توضيح الدور الذي ستلعبه القوات البريطانية وما سيحدث إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء السير كير ستارمر إنه مستعد لوضع "قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر" كجزء من صفقة لإنهاء الحرب مع روسيا"، وقال ستارمر قبيل "اجتماع طارئ" للزعماء الأوروبيين يوم الاثنين إنه "مستعد وراغب" في وضع قوات بريطانية في قوة حفظ سلام في أوكرانيا.

وفي حديثه قناة (سكاي نيوز) البريطانية، قال اللورد ريكيتس إن تعليقات رئيس الوزراء، إلى جانب اجتماع اليوم بين الزعماء الأوروبيين في باريس، تمثل "لحظة مهمة للغاية".

لكنه أضاف: "أنا حذر بشأن مصطلح حفظ السلام. ما يعنيه في الماضي هو وضع قواتك بين خصمين محتملين، وإذا لزم الأمر، على استعداد للقتال للحفاظ على السلام. وأضاف: "قد يعني هذا جنودًا بريطانيين يقاتلون الروس".