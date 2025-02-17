إيلاف من موسكو: قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومعه يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين، سيشاركان غدا الثلاثاء في محادثات مع مسؤولين أميركيين في السعودية بشأن العلاقات الأميركية الروسية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، إن الاجتماع سيركز أيضا على الإعداد لمحادثات سلام محتملة بشأن أوكرانيا.

وأضاف أن لافروف وأوشاكوف سيتوجهان للرياض اليوم الاثنين. لكن بيسكوف أحجم عن التعليق لدى سؤاله عما إذا كان بوتين سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجها لوجه في السعودية هذا الشهر.

وأضاف بيسكوف أن الوفد الروسي سيكون جاهزاً لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط خلال مفاوضات يوم غد مع ممثلي الولايات المتحدة إذا طرح هذا الأمر.

وقال بيسكوف، رداً على سؤال ما إذا كان سيتم مناقشة قضايا الشرق الأوسط: "إذا تم التطرق إلى هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، سيكون ممثلونا على استعداد لمناقشة هذا الموضوع أيضاً".

هذا ووصل اليوم الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض وفد أميركي يضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز. كما يضم المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام، فإن المحادثات المقررة بين المسؤولين الأميركيين والروس تهدف إلى إنهاء حرب موسكو المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات على أوكرانيا، حيث وجه ترامب كبار المسؤولين ببدء مفاوضات بشأن الحرب التي تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية بإنهائها.

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت أن مسؤولين أميركيين وروساً سيجتمعون في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر، دون تحديد موعد للقاء المرتقب.

وفي هذا الشأن، قال الرئيس الأميركي إن إدارته تعمل بجد لتحقيق تقدم في ملف الحرب في أوكرانيا، كما أكد أن الرئيس الأوكراني سيكون له دور في المحادثات المتوقع إجراؤها في السعودية.