إيلاف من واشنطن: توفي رجل يبلغ من العمر 86 عاما من ولاية ميسوري بعد أيام فقط من إقراره بالذنب في تهمة إطلاق النار عام 2023 على رالف يارل ، وهو طالب أسود قرع جرس باب منزل الرجل الأبيض عن طريق الخطأ، حسبما أعلن ممثلو الادعاء يوم الأربعاء.

وجهت إلى أندرو ليستر من مدينة كانساس سيتي تهمة الاعتداء من الدرجة الأولى والعمل الإجرامي المسلح في إطلاق النار على الشاب الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 16 عامًا، والذي نجا من الموت، وهو الآن طالب جديد في جامعة تكساس إيه آند إم.

وقبل أن تبدأ محاكمته، أقر بالذنب يوم الجمعة بتهمة أقل خطورة وهي الاعتداء من الدرجة الثانية، والتي تصل عقوبتها إلى سبع سنوات خلف القضبان. وكان من المقرر أن يُحكم عليه في السابع من آذار (مارس).

وقالت شير كونغور، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام لمقاطعة كلاي، إن محامي ليستر أبلغهم بوفاته، وقال مكتب المدعي العام في بيان صحفي: "علمنا بوفاة أندرو ليستر ونعرب عن خالص تعازينا لعائلته خلال هذا الوقت العصيب". "وبينما انتهت الإجراءات القانونية الآن، فإننا نعترف بأن السيد ليستر تحمل المسؤولية عن أفعاله من خلال إقراره بالذنب في هذه القضية".

حالته الصحية لم تكن جيدة

ولم يذكر البيان الصحفي سبب الوفاة، وقالت شرطة مدينة كانساس سيتي إنها لم تجر تحقيقا في الوفاة. وقالت سارة بويد، المتحدثة باسم مكتب عمدة مقاطعة كلاي، إنها لا تملك أي معلومات عن سبب وفاة ليستر لأنه لم يكن قيد الاحتجاز، لكنها أشارت إلى أنه كان في "حالة صحية سيئة" في جلسة الاستماع الأسبوع الماضي.

وقالت عائلة يارل في بيان مكتوب يوم الأربعاء إن ما حدث كان أحد الأسباب التي دفعتهم إلى المطالبة بمحاكمة سريعة.

غضب عائلة المراهق الأسود

"الآن، لن يتمكن مراهق أسود آخر تضرر من التحيز من رؤية الرجل الذي أطلق النار عليه يواجه الحساب والعدالة. وبينما اعترف ليستر أخيرًا بالذنب، فقد جاء ذلك في اللحظة الأخيرة - بعد عامين من المماطلة. إن هذا التأخير يجعل عائلتنا في حالة من الذهول"، كما جاء في البيان.

وقد أحدثت هذه القضية صدمة في البلاد وأثارت جدلا وطنيا حول سياسات الأسلحة والعرق في الولايات المتحدة.

ماذا حدث؟

ظهر يارل على عتبة منزل ليستر في ليلة 13 نيسان (أبريل) 2023، بعد أن خلط بين الشوارع التي كان من المفترض أن يذهب إليها ليلتقط شقيقيه التوأم، وكان محامي ليستر، ستيف سالمون، قد زعم أن ليستر كان يتصرف دفاعًا عن النفس وأنه كان مرعوبًا من الغريب الذي طرق بابه بينما كان يستقر في السرير، وتقول السلطات إن ليستر أطلق النار على يارل مرتين: أولاً في الرأس، ثم في الذراع.

وشهد يارل في جلسة استماع أنه قرع الجرس ثم انتظر حتى يجيب شخص ما لفترة "أطول من المعتاد". وقال إن ليستر أطلق عليه النار في رأسه وقال له: "لا تأتي إلى هنا مرة أخرى".

ورغم أن الرصاصة لم تخترق دماغ يارل، إلا أن تأثيرها أسقطه على الأرض. وقال يارل إن ليستر أطلق النار عليه في ذراعه. ونُقل المراهق إلى المستشفى وأُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام.

وقالت عائلته إن إطلاق النار ترك أثرا عاطفيا كبيرا عليها، وإنها رفعت دعوى قضائية ضد فني الطائرات المتقاعد.

تدهورت حالته بسبب كثافة التغطية الإعلامية

وقال سالمون العام الماضي إن الحالة الجسدية والعقلية لليستر تدهورت، وأضاف أن ليستر يعاني من مشاكل في القلب وكسر في الساق وتم نقله إلى المستشفى. كما فقد ليستر 50 رطلاً (23 كيلوجرامًا)، وهو ما أرجعه سالمون إلى ضغوط التغطية الإعلامية المكثفة والتهديدات بالقتل التي تلقاها لاحقًا.

خلال جلسة الاستماع يوم الجمعة، كان ليستر منحنيا إلى الأمام بينما كان يُدفع إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك، وكانت يداه مطويتين. وعندما سُئل عما إذا كان في حالة صحية سيئة، أجاب ليستر بنعم.

وكان القاضي قد أمر في وقت سابق بإجراء تقييم عقلي لليستر، لكنه سمح باستمرار المحاكمة بعد اكتمالها. ولم يتم نشر نتائج هذا التقييم علنًا.



