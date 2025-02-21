إيلاف من تل أبيب: كشف مصدر أمني لموقع "واللا" الإسرائيلي، أن العبوات الناسفة التي انفجرت في عدد من الحافلات بجنوبي تل أبيب كان موعدها مقررا صباح اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن: "جميع القنابل كانت مخططة للانفجار صباح الجمعة وقتل مئات المدنيين".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم العثور في مكان الحادث على عبوة ناسفة مكتوب عليها "الانتقام لمخيم طولكرم". بينما لم يتسنى التحقق بوضوح من الرسالة المكتوبة على العبوة.

كما ظهر في صور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مكتوبة باللغة العربية على إحدى العبوات الناسفة داخل حافلة.

وليل الخميس، وقعت سلسلة انفجارات داخل حافلات ركاب فارغة في بات يام جنوبي تل أبيب، حسبما أفادت مصادر رسمية في إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "انفجارات في 3 حافلات اشتعلت فيها النيران في 3 مواقف سيارات منفصلة في بات يام وحولون"، قرب تل أبيب.

وأوضحت أنه لم يتم الإعلان عن وقوع إصابات نتيجة الانفجارات، وتابعت: "يشتبه في أن الهجوم كان بعبوة ناسفة، وتجري عمليات تفتيش لحافلات إضافية في منطقة دان بلوك".

