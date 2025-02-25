بدأ مؤتمر الحوار الوطني السوري اجتماعات غير رسمية في العاصمة دمشق، الإثنين، تمهيدا لانطلاق أعماله الرسمية اليوم الثلاثاء.

ونشر مدعوون برنامج عمل المؤتمر الذي بدأ بعد ظهر الإثنين، بالترحيب بالمشاركين وغداء عمل وجلسة للتعارف بينهم. وسوف يتم توزيع المشاركين على ست مجموعات عمل تتناول كل منها محورا من الموضوعات التي سيجري مناقشتها الثلاثاء، يلي ذلك جلسة ختامية يصدر عنها بيان.

وقالت صحف محلية، نقلا عن مصادر مطلعة في دمشق، أن حوالي 600 شخص من مختلف المحافظات السورية سيشاركون في المؤتمر، لمناقشة ستة ملفات رئيسية أبرزها: العدالة الانتقالية، وصياغة الدستور، وقضايا الحريات الشخصية، والمبادىء الاقتصادية للبلاد.

تفاعل السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي معلقين على انعقاد المؤتمر، ما بين داعم ومنتقد وآخر ساخر، في ظل اعتذارات عن المشاركة ودعوات للمقاطعة من جانب بعض السوريين.

رحب حساب "زامل عبدالله ال سبعي" على موقع فيسبوك بانعقاد المؤتمر، معربا عن سعادته بدعوته للمشاركة كأحد الممثلين عن أبناء محافظة الحسكة.

وكتب: "الحمدلله على هذة الثقة المباركة من القيادة لدعوتي لمؤتمر الحوار الوطني وسأشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري كأحد الممثلين عن أبناء محافظتي الحسكة. وبكل أمانة وصدق وأشهد الله على إنني سأمثلهم خير تمثيل والمطالبة بحقوق جميع أبنائها". وأرفق صورة من الدعوة التي تلقاها لحضور المؤتمر.

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في المقابل، نقل مستخدمون اعتراض المجلس الوطني الكردي على آلية انعقاد المؤتمر باعتباره "انتهاكا لمبدأ الشراكة الوطنية، وأن الحوار الوطني لا يمكن أن يكون مجتزأ وقائما على تجاهل مكونات الشعب السوري"، في إشارة إلى أكراد سوريا.

اعتذارات

وتداول مستخدمون منشورا للفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها بموقع فيسبوك، اعتذرت فيه عن حضور المؤتمر بعد توجيه الدعوة لها.

وانتقد حساب Dr-Abdulbaset Bairam توجيه الدعوة للمثلة السورية "رغم أنها كانت من أبرز مؤيدي الرئيس المخلوع بشار الأسد".

وكتب: "لو صدقت هذه الرفيقة المناضلة أنكم وجهتم لها دعوة لحضور مؤتمر الحوار فالذي وجه لها الدعوة هو بمستواها مع الأسف!! اللي استحوا ماتوا"، وأرفق لقطة شاشة لمنشور الممثلة السورية.

كما اعتذر الدبلوماسي السوري السابق، جهاد مقدسي، عن حضور المؤتمر عبر منشور على فيسبوك، وأرجع ذلك إلى "صعوبة الوصول السريع من واشنطن إلى دمشق الغالية، بالإضافة إلى التزامات أقل أهمية لكن لا يمكن تخطيها دون ترتيب".

وانتقد المستخدم أخر توجيه هذه الدعوة قائلا: "جهاد مقدسي.. ولف فينا يا زمان"، في إشارة لكون الرجل واحدا من أفراد نظام الأسد.

أما حساب "سناك سوري" فقد انتقد الارتباك في الترتيب وضيق الوقت، بتوجيه الدعوة قبيل المؤتمر بساعات ما منع الكثير من السوريين المدعوين، وخاصة المقيمين في أوروبا والدول الغربية، من الحضور بسبب إجراءات السفر التي تتطلب وقتا وترتيبا مسبقا. ومن بين المعتذرين الناشطة السياسية سهير الأتاسي، وفق المنشور.

وعلى منصة تويتر انتقد مستخدمون ما اعتبروه دعوة مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاهل الذين ضحوا من أجل الثورة السورية، وكذلك أهل الاختصاص في السياسة والقانون والاقتصاد والفاعلين الحقيقيين، وممثلي الشعوب والطوائف في المجتمع السوري.

وأشارت المستخدمة ريما نعيسة @RNaisseh إلى تسارع الأحداث في سوريا، وشاركت بيانا "يعلن بدء تأسيس إقليم أوغاريت وإدارة ذاتية في الساحل السوري، بينما في جانب آخر من سوريا: عشاء ينتظر المشاركين في ما يسمى بـ الحوار الوطني"، متسائلة عما إذا كانت سوريا على طريق الفيدرالية!

تسارع للأحداث السورية..بيان يعلن يعلن بدء للتاسيس لاقليم #اوغاريت وإدارة ذاتية في الساحل السوري



في جانب آخر من سوريا: عشاء ينتظر المشاركين في ما يسمى ب"الحوار الوطني"



هل سوريا على طريق الفيدرالية؟! pic.twitter.com/W2bbQuGEbH — ReemaNaisseh ريما نعيسه (@RNaisseh) February 24, 2025

فيما شارك مغردون مقاطع فيديو، سخروا فيها من عدم دعوتهم للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

وانتقد مستخدمون ما اعتبروه "الاستعجال بالمؤتمر وسوء التنظيم الواضح والكارثي في التحضير له"، والذي تجلى في إرسال الدعوات للمدعوين من الخارج قبل يوم واحد فقط من المؤتمر، فضلا عن "تجاهل الكثير من الشخصيات الفاعلة خارج وداخل سوريا".

لكن مرح البقاعي، وهي شاعرة وسياسية سورية - تحمل أيضا الجنسية الأمريكية - لم يمنعها ضيق الوقت من تلبية الدعوة للمشاركة في أعمال المؤتمر، قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن.

📌وصلتني دعوة للمشاركة في #مؤتمر_الحوار_الوطني_السوري اليوم.

وبالرغم من وصول الدعوة قبل أقل من 24 ساعة من انطلاق الحوار في دمشق، إلا أني، ومن موقع واجبي الوطني الذي لم أتأخر عنه يوماً مهما كان الظرف غير مواتٍ، حاولت أن أجد طريقاً للوصول في الموعد، إلا أن أول وأسرع رحلة من واشنطن… pic.twitter.com/hqhoZYXgzl — Marah Bukai مرح البقاعي (@marahbukai) February 24, 2025

وبينما يدعو كثيرون لأن يكون الحوار شاملا لكل أطياف وأعراق الشعب السوري، انتقد مستخدمون توجيه السلطات السورية دعوة إلى مظلوم عبدي، قائد ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية، لحضور المؤتمر، واصفين ذلك بـ"الخيانة".

وحظي اليوم الأول من المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة من المنصات الإخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شاركوا مقتطفات فيديو للمشاركين وبيانات ولقطات من الاجتماعات.

كان عقد المؤتمر تعهداً رئيسياً من جانب الرئاسة الانتقالية الجديدة في البلاد، التي سيطرت على دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في هجوم دفع الرئيس بشار الأسد آنذاك إلى الفرار إلى روسيا، منهياً أكثر من 50 عاماً من حكم عائلته.

وشاركت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مجموعة من الصور من فعاليات المؤتمر على موقع إكس.

Syrian News Agency

Syrian News Agency