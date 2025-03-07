إيلاف من لندن: عبر عمدة لندن السير صادق خان عن قبوله لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية، لكنه يقول إن سكان لندن "سيستخدمون حقهم في الاحتجاج".

يُعرف عمدة لندن، بأنه منتقد معروف لدونالد ترامب، وخلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي الأولى، تبادل الاثنان الإهانات وكلمات انتقادية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالنظر إلى آرائه كسياسي عمالي، في شأن علاقات رئيس الوزراء العمالي، السير كير ستارمر مع الرئيس الأميركي ومغازلته له، قال عمدة لندن ردا على سؤال لقناة (سكاي نيوز) البريطانية: أننا نعيش في "أوقات غير مسبوقة".

وقال إن روسيا تريد أن "تنفصل الولايات المتحدة عن أوروبا، وتترك حلف شمال الأطلسي" كما أنها "سعيدة لأننا تركنا الاتحاد الأوروبي".

واضاف: "لذا أرحب بما يفعله كير ستارمر كرئيس وزرائنا - أن يكون قريبًا جدًا من أوروبا والاتحاد الأوروبي، وأن يكون قريبًا جدًا من الولايات المتحدة أيضًا".

وفيما يتعلق بالدعوة لزيارة دولة ثانية، قال خان: "أقبل عندما تقول الحكومة إنه من المصلحة الوطنية أن يقوم الرئيس ترامب بزيارة دولة.

لا تغيير في آرائي

وقال السير صادق: "أنا شخصيًا، لم تتغير آرائي بشأن الرئيس ترامب في ولايته الثانية، وأنا متأكد من أنك سترى ما سيأتي به الرئيس ترامب إلى المملكة المتحدة، حيث يمارس سكان لندن والبريطانيون حقنا في الحرية والتعبير وحرية الاحتجاج، ويسمحون بمعرفة آرائنا".

يذكر أن الآلاف في لندن إلى الشوارع خلال زيارة ترامب عام 2018.

كما اغتنم عمدة لندن الفرصة لشن هجوم على نائب الرئيس، جيه دي فانس، قائلاً: "نحن في الواقع لدينا حرية التعبير في هذا البلد، والتي تشمل الحق في الاحتجاج. وأتوقع أن ترى سكان لندن، وأولئك في جميع أنحاء البلاد، يسمحون بمعرفة آرائهم بصوت عالٍ وواضح إذا جاء الرئيس ترامب".