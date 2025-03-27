إيلاف من لندن: تم نقل الملك تشارلز إلى المستشفى لفترة وجيزة يوم الخميس بعد أن عانى من آثار جانبية "مؤقتة" من علاج السرطان، وفقًا للتقارير.

ومع ذلك، عاد الملك، البالغ من العمر 76 عامًا، إلى مقر إقامته في كلارنس هاوس مساء الخميس، وفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية. وأُلغيت فعالياته المقررة يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم قصر باكنغهام: "بعد العلاج الطبي المقرر والمستمر للسرطان هذا الصباح، عانى الملك من آثار جانبية مؤقتة تطلبت فترة قصيرة من المراقبة في المستشفى".

"عاد جلالته الآن إلى كلارنس هاوس، وكإجراء احترازي، وبناءً على نصيحة طبية، سيتم إعادة جدولة برنامج يوم غد أيضًا."

وخضع الملك تشارلز لعملية جراحية لتضخم البروستاتا العام الماضي وكشف عن إصابته بالسرطان في شباط (فبراير) الماضي.



