إيلاف من القدس: توجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الإمارات الأحد، وذلك بعد مشاركته في منتدى مهم في أنطاليا بتركيا في 11 نيسان (ابريل)، وتعتبر هذه الرحلات ضرورية بالنسبة للشرع لأنه يظهر نفوذه وقدرته على التعامل مع السياسة المعقدة في الشرق الأوسط.

بينما تتمتع تركيا والإمارات بعلاقات ودية اليوم ، إلا أن علاقاتهما كانت أسوأ قبل عدة سنوات. ويميل البلدان إلى التعارض في مختلف القضايا والسياسات.

على سبيل المثال، تُولي أنقرة عادةً اهتمامًا خاصًا لحماس، وتدعم أيضًا الحكومة في طرابلس، بينما تدعم الإمارات الجماعات الليبية في شرق ليبيا، ولا تُبدي أي اهتمام بحماس.

هذه ليست أول رحلة خارجية للشرع . فبعد توليه السلطة عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، زار الشرع السعودية، ثم تركيا، ثم القاهرة.

الشرع يبحث عن التوازن

يُظهر هذا أن الشرع كان يسعى إلى تحقيق التوازن في علاقته مع مختلف الدول القوية في المنطقة. ويبدو أن السعودية وتركيا تسعيان إلى الحصول على دعم العالم الإسلامي لقضايا متنوعة. فعندما دفعت السعودية الدول إلى قطع علاقاتها مع قطر عام 2017، ساندت تركيا قطر.

يسعى الشرع أيضًا إلى موازنة الدول لدعم سوريا الجديدة، وضمان عدم اعتباره وكيلًا أو خاضعًا لسيطرة أي دولة.

أما تركيا، فستلعب دورًا محوريًا في الاستثمار في البنية التحتية السورية وإعادة بنائها. كما ستسعى دمشق إلى جذب استثمارات من دول الخليج.

علاوة على ذلك، عملت سوريا أيضًا على تعزيز علاقات جديدة مع أذربيجان وكوريا الجنوبية.

وتُعد زيارات الشرع إلى دول الخليج جديرة بالملاحظة أيضًا لأن دولًا مثل الإمارات والسعودية بدت مستعدة للسماح لنظام الأسد بالخروج من البرد في عام 2023، ومع سقوط النظام عام 2024، واجهوا خطر فقدان نفوذهم في دمشق. يُظهر الشرع نفوذهم، ويريد ضمهم إليه.

الشرع ومحمد بن زايد

والتقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشرع في أبوظبي وتمنى له "التوفيق في قيادة سوريا خلال الفترة المقبلة وتحقيق آمال الشعب السوري في التنمية والأمن والاستقرار"، بحسب وسائل إعلام رسمية في الإمارات.

وذكرت هذه التقارير أن "الزعيمين ناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية". كما التقى الرئيس السوري برجال أعمال سوريين في الإمارات. ورافق الشرع خلال اللقاءات وزير خارجيته أسعد الشيباني.

الشيباني شخصية رئيسية

وكان الشيباني شخصية رئيسية في إعادة تشكيل سوريا الحديثة، وكثيراً ما كان يقف إلى جانب الشرع في هذه الاجتماعات. وبحسب وسائل إعلام رسمية سورية، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش أن اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع كان ناجحاً على كافة المستويات، مشيراً إلى حرص الإمارات على دعم سوريا.

وقال قرقاش: "تشرفت بحضور لقاء الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وهو لقاء ناجح على كافة المستويات".

وأضاف قرقاش أنه تم التأكيد على التزام الرئيس بدعم بناء "الدولة الجديدة في سوريا". وتابع: "نعتبر سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة".

تُمثّل الاجتماعات في الإمارات مرحلةً جديدةً محتملةً في علاقات سوريا بالمنطقة. ففي أعقاب رحلة أنطاليا، التي التقى فيها الشرع بالرئيس التركي وممثلين وقادة دول أخرى من إندونيسيا إلى كوسوفو، يُرسّخ الزعيم السوري مكانته كزعيمٍ إقليميٍّ ورجل دولة.

هناك دول أخرى يرغب في زيارتها، مثل قطر. وقد استقبل الشرع بالفعل زيارات رفيعة المستوى من قطر، لكن زيارتها شخصيًا ستكون مهمة.

كما يرغب في زيارة العراق، الجار الرئيسي لسوريا وشريكها الأمني ​​الضروري.