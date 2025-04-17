إيلاف من بيروت: تظهر وثائق مسربة جديدة صوراً للرئيس السوري أحمد الشرع، وتزعم الكشف عن تفاصيل حول علاقاته بالتمرد العراقي، بما في ذلك احتجازه في سجن بوكا سيئ السمعة الواقع غربي أم قصر في العراق، والذي كان يشرف عليه الجيش الأميركي.

وتشير وثائق تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين إلى تفاصيل جديدة حول خلفية الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع ويزعمون أنهم يقدمون تفاصيل حول دوره عندما كان يشتبه في ارتباطه بجماعات "إرهابية ومتمردة".

ومع ذلك، فإن الوثائق تحتاج إلى التحقق، ولا يبدو أن ملخصها الإجمالي يظهر أن الشرع مذنب بارتكاب أي جرائم. ومع ذلك، يبدو أن الوثائق الجديدة تظهر أن الشرع كان محتجزاً لدى القوات الأميركية والحكومة العراقية في معسكرات اعتقال مثل معسكر بوكا ومعسكر التاجي.

من يقف خلف التسريبات؟

حسن حسن، مؤسس مجلة نيولاينز، نشر عن الوثائق الجديدة في 17 نيسان (أبريل). "في اليوم الذي تلقى فيه أحمد الشرع دعوة لحضور القمة العربية في العراق بعد شهر من الآن، سربت قناة تيليغرام موالية لإيران وثائق عن سنوات سجنه وقضيته في العراق".

إن قيام مصدر مرتبط بإيران بنشر هذه الوثائق يعني أن الهدف منها هو الإضرار بصورة الشرع.

يحظى الشرع بشعبية متزايدة في المنطقة. فقد سافر مؤخرًا إلى تركيا والإمارات وقطر. وقد تم ترشيحه أيضًا لقائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة هذا العام، مما يعني صعود نجمه بقوة.

وليس سرا أن الشرع كان متورطا في أنشطة متطرفة في العراق. وكانت الجماعة التي أدارها في إدلب السورية قبل وصوله إلى السلطة تسمى هيئة تحرير الشام ، وكانت مرتبطة بجبهة النصرة التي كانت مرتبطة في السابق بتنظيم القاعدة، وفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست".

وعندما وصل إلى دمشق في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) مع انهيار نظام الأسد، أشارت العديد من المقالات إلى خلفيته في العراق. طوال صعوده في صفوف المتطرفين، لم يُعرف الشرع إلا بلقبه الجهادي، أبو محمد الجولاني. وتعود صلاته بتنظيم القاعدة إلى عام 2023، عندما انضم إلى المتمردين الذين يقاتلون القوات الأمريكية في العراق.

العودة إلى سوريا عام 2011

تم اعتقال المواطن السوري من قبل الجيش الأمريكي لكنه بقي في العراق. وفي تلك الفترة، استولى تنظيم القاعدة على مجموعات ذات تفكير مماثل وشكل تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في العراق بقيادة أبو بكر البغدادي، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. وعاد البغدادي إلى سوريا بعد بدء الانتفاضة السورية في عام 2011.

وأشارت بي بي سي أيضًا إلى أنه "بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، انضم إلى مقاتلين أجانب آخرين في العراق، وفي عام 2005، سُجن في معسكر بوكا، حيث عزز انتماءاته الجهادية، ثم عُرف لاحقًا بأبي بكر البغدادي، العالم المتحفظ الذي قاد داعش لاحقًا. في عام 2011، أرسل البغدادي الجولاني إلى سوريا بتمويل لتأسيس جبهة النصرة، وهي فصيل سري مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وبحلول عام 2012، أصبحت جبهة النصرة قوة قتالية سورية بارزة، تُخفي علاقاتها بتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة".

وبحسب ملخص الوثائق، الذي تضمن صوراً مزعومة للشرع ومواد أخرى، فإن هناك بعض المعلومات الأساسية هنا.

ويشير إلى أن "أحمد الشرع احتجزته القوات الأمريكية في العراق من عام 2005 إلى عام 2011، بهوية مزورة. وأُطلق سراحه قبل يومين من أول احتجاج سوري ضد نظام الأسد في عام 2011".

فترات اعتقال طويلة وادعاء الهوية الشيعية

وما يعنيه هذا هو أن الشرع أمضى أغلب وقته في العراق في معسكرات الاعتقال أو السجن. ويبدو أن هذا يعني أنه لم يقم بالعديد من العمليات في العراق.

وأشار حسن حسن إلى أن الشرع "نجح في إقناع الأميركيين والعراقيين بأنه عراقي شيعي، من قرية النبي يونس، الموصل - مواليد 1 نيسان (ابريل) 1980 (وليس 1982). الاسم الذي استخدمه في الاعتقال: أمجد مظفر حسين علي/النعيمي. اسم الأم: فاطمة علي. رقم هوية السجين: 174793".

لماذا يدعي عربي سني من سوريا، ولد عام 1982 في المملكة العربية السعودية، أنه شيعي؟ وفي ذلك الوقت، كانت حركة التمرد في العراق منقسمة على أسس طائفية. ألا يعتبر ادعاؤه بأنه شيعي بمثابة وضعه في جزء من السجن مع الشيعة الآخرين والمخاطرة بحياته؟

إن حقيقة أنه ادعى أنه من الموصل تجعل الأمر أكثر منطقية. الموصل هي مدينة كانت موطنا للعديد من المتمردين. وكانت أيضًا مدينة كبيرة تضم العديد من الضباط البعثيين السابقين الذين خدموا في جيش صدام. وهي أيضًا مدينة يسكنها عدد كبير من العرب السنة، ولها صلات بقبائل في الصحراء لها أيضًا علاقات بسوريا. إنها قريبة نسبيًا من تركيا. وفي السجن ربما كان من الممكن أن يجد أشخاصاً آخرين من الموصل.

أين تم اعتقال الشرع ومتى؟

وبحسب التقارير الواردة في الوثائق فإن الشرع اعتقل في عام 2005 وأُودع في معسكر بوكا. يبدو أنه كان في معسكر بوكا حتى عام 2010. وقد وصفت مصادر معسكر بوكا بأنه "يقع بجانب مجرى شط العرب، وقد وُصف معسكر بوكا العراقي بأنه أحد أكثر السجون الأميركية وحشية في العالم. كان مركز الاحتجاز هذا تابعًا للجيش الأميركي في محافظة البصرة، وضمّ بعضًا من أخطر سجناء العراق".

وقد توسع الموقع حتى أصبحت مساحته نحو 40 كيلومترا مربعا، وكان يضم 24 ألف محتجز. مرّت جميع قيادات الجماعات المسلحة الأكثر تطرفًا في العراق تقريبًا بمعسكر بوكا. وتتصدر أسماؤهم وصورهم الآن الصفحات الأولى للصحف حول العالم: كان أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، محتجزًا في بوكا.

لقاء الشرع والبغدادي

ويبدو أن هذا هو المكان الذي التقى فيه الشرع بالبغدادي. ويشير التقرير الذي نشره موقع "العربي الجديد" إلى أن تنظيم داعش "ولد" في بوكا. وفي عام 2010، ذكرت التقارير أن المعتقلين المفرج عنهم من المعسكر شكلوا قوات الصدمة للتمرد في العراق.

تم نقل الشعار إلى معسكر التاجي في عام 2010 مع انسحاب الولايات المتحدة من العراق. وأُطلق سراحه في 3 آذار (مارس) 2011، حسبما تزعم الوثائق. وبعد اثني عشر يوماً من إطلاق سراحه، قمع النظام الاحتجاجات في مدينة درعا جنوب سوريا، لتصبح شرارة الثورة السورية.

ويشير حسن حسن في ملخصه للوثائق الجديدة إلى أن "الشرع أفرج عنه من قبل محكمة عراقية لأنه "لم يكن مطلوباً من قبل أي سلطة استجواب وبسبب عدم كفاية الأدلة".

لا توجد أدلة ضد الشرع

تمت محاكمته بموجب المادة 4 – الإرهاب. وقضت المحكمة بعدم وجود أدلة كافية لاستمرار الاحتجاز. وهكذا، يبدو أنه ظل محتجزًا لمدة ست سنوات دون وجود أدلة كافية على الجرائم التي يُزعم أنه ارتكبها.

يبدو أن الوثائق تفتقر إلى التفاصيل الرئيسية. يشير حسن إلى أنه "سُجن في بداية التمرد العراقي. وفي سياق منفصل، أكدت تقارير استخباراتية سورية عودته إلى سوريا مباشرة بعد سقوط بغداد، لكنه اختفى لاحقًا. لذا، يُرجَّح أنه دخل العراق مرتين، وأُلقي القبض عليه بعد دخوله الثاني بفترة وجيزة، كما كان يُشتبه سابقًا".

ماذا كان يفعل في العراق قبل سقوط بغداد؟

يختتم حسن قائلاً: "كانت التسريبات تهدف إلى حشد العراقيين ضد دعوته لزيارة بغداد، لكن الوثائق تظهر أنه تم الإفراج عنه لعدم وجود أدلة ولأنه لم يكن مطلوباً من قبل السلطات العراقية". وفقاً لما أشار إليه آرون زيلين، من معهد واشنطن، في مقال له.

إن الدعوة العراقية للشرع للزيارة مهمة. وتستمر الميليشيات المدعومة من إيران في العراق في لعب دور أكبر من حجمها في البلاد. ويبدو أنهم لا يثقون بالحكومة الجديدة في دمشق. وتدرس الولايات المتحدة أيضًا خفض عدد قواتها في سوريا.

وهناك بعض الجدل الدائر حول زيارة الشرع المحتملة. وانتقد ريان الكلداني، الذي يقود ميليشيا مسيحية في العراق تدعى كتائب بابليون، وهي أيضا اللواء الخمسين من قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، الشرع.

حركة بابل التي يتزعمها كلداني لديها عدة مقاعد في البرلمان العراقي. وقال الكلداني في مقابلة إنه يملك "معلومات عن تورط الرئيس السوري أحمد الشرع في الهجوم على كنيسة سيدة النجاة في بغداد"، لكن بعض المصادر تقول إن هذا على الأرجح اتهام كاذب.

ولذلك، يبدو ظهور الوثائق جزءاً من مؤامرة محتملة مدعومة من إيران لتعكير صفو زيارة الشرع للعراق. ومع ذلك، لا يبدو أن الوثائق تظهر أن الشرع كان مذنباً بأي شيء. ويبدو أن هذه الصور تظهر أنه تم احتجازه ظلماً في العراق لسنوات عديدة.