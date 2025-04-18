إيلاف من الكويت: أقرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، خلال اجتماعها الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة، تمهيدًا لرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.



وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن القرارات استندت إلى مواد متعددة من قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، بناءً على مراجعات دقيقة كشفت عن ازدواجية، تزوير، وغش في بيانات الحصول على الجنسية، إضافة إلى حالات تتعلق بـ"المصلحة العليا للبلاد".

حالات الفقد والسحب بحسب القانون

بلغ عدد الحالات التي فقدت الجنسية 13 شخصًا، بموجب المادة (11) من القانون، لثبوت ازدواجية الجنسية، ما يتعارض مع شروط الاحتفاظ بالجنسية الكويتية.



أما حالات السحب فجاءت متنوعة، حيث تم سحب الجنسية من 186 حالة استنادًا إلى المادة (21 مكرر أ) نتيجة تزوير وغش وأقوال كاذبة، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية تبعيًا لهم.



كما شمل القرار سحب الجنسية من 82 حالة بموجب المادة (13) الفقرة (1) بسبب ذات الأسباب: الغش والتزوير ومن حصلوا على الجنسية بالتبعية.



وفي قرار هو الأوسع نطاقًا من حيث عدد الحالات، قررت اللجنة سحب الجنسية من 681 شخصًا بموجب المادة (13) الفقرة (4) لأسباب تتعلق بـ"المصلحة العليا للبلاد" أو منح الجنسية لأشخاص أدّوا "أعمالًا جليلة"، بما يشمل أيضًا من اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.



وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان نزاهة ملفات الجنسية والتصدي لأي مخالفات قانونية، في وقت تشدد فيه الدولة على تطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة للهوية الوطنية.