إيلاف من القدس: فجرت صحيفة نيويورك تايمز الخميس قنبلة من العيار الثقيل، حينما كشفت عن تفاصيل لم يتم الكشف عنها من قبل فيما يتعلق بالظروف التي أدت إلى رفض أميركا التصريح لإسرائيل بمهاجمة البرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك على الرغم من أن العديد من الصحفيين الدفاعيين الإسرائيليين، بما في ذلك صحفي من صحيفة جيروزالم بوست ، كان لديهم معرفة مسبقة بهذا ولكنهم لم يتمكنوا من الكشف عن المعلومات.

فمن سرب هذه القصة لصحيفة نيويورك تايمز ولماذا؟

هاجم نفتالي بينيت ويائير لابيد، إلى جانب وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشدة بسبب القصة المسربة. بل إنهم زعموا أن نتانياهو سربها من أجل محاولة حماية نفسه من الهجمات السياسية من خلال حديثه القوي ضد إيران خلال هذه الفترة وعدم القيام بالكثير ضدها.

ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2024، دعا بينيت وليبرمان نتانياهو مرارا وتكرارا إلى مهاجمة المواقع النووية للجمهورية الإسلامية، في حين دعا لابيد في السابق نتانياهو إلى ضرب حقول النفط في طهران.

ولكن عند النظر إلى أسماء المراسلين المشاركين في مقال نيويورك تايمز ، كانت هناك خمسة أسماء مدرجة، وكان المراسلون الرئيسيون أميركيين ــ وليس المراسل الإسرائيلي رونين بيرجمان، الذي جاء في المركز الخامس.

ويشير هذا إلى أن معظم التقارير جاءت من تسريبات من مسؤولين أميركيين، على الرغم من أن نتانياهو يسرب في بعض الأحيان معلومات مباشرة إلى الصحافيين الأميركيين.

التسريب.. هل قام به نتانياهو؟

وإلى الحد الذي قد تكون أجزاء من القصة قد جاءت من نتانياهو، فإن هذا من شأنه أن يفسر لماذا لم يهاجم البرنامج النووي الإيراني من خلال وضع العبء على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبما أن أجزاء من القصة جاءت من مسؤولين أميركيين، فقد يكون ذلك بهدف إيصال رسالة إلى الرأي العام الأميركي حول المعضلات المعقدة المتمثلة في التفاوض مقابل مهاجمة إيران، ونقل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي .

وفيما يتصل بخامنئي، قد تكون الرسالة مزدوجة أيضاً ــ بين إعلامه بمدى اقترابه من مشاهدة برنامجه النووي ينفجر، ومدى قرب إسرائيل من مهاجمة هذا البرنامج في المستقبل القريب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكان أحد الأجزاء المثيرة للاهتمام في المقال هو المناقشة المفتوحة حول النشر المحتمل لقوات الكوماندوز الإسرائيلية على الأرض في إيران للتعامل مع المنشآت النووية تحت الأرض في البلاد.

ولم تصبح قدرة إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية تحت الأرض التابعة لخامنئي معروفة للعامة إلا في الثاني من يناير/كانون الثاني من هذا العام. في ذلك الوقت، في 8 سبتمبر/أيلول 2024، تم الكشف عن العملية الكوماندوز الإسرائيلية ضد سوريا.

وحتى بعد هذا الكشف، فإن التلميح إلى إمكانية القيام بشيء مماثل في إيران كان يُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه أمر محظور على الصحفيين الإسرائيليين أو لا يمكن القيام به إلا من خلال تلميحات غامضة.

وبينما تتساءل إيران عما إذا كان الجيش الإسرائيلي قادراً بالفعل على مهاجمة مواقعها النووية بشكل مباشر، فإن إسرائيل وأميركا تهددان خامنئي الآن بشكل أكثر مباشرة من خلال هذا الخيار الكوماندوز.

إن الخيار الآخر الذي يتجاوز مجرد الغارة الجوية الإسرائيلية البسيطة هو غارة جوية إسرائيلية أميركية مشتركة ، وهو الأمر الذي توضح المقالة أنه تم نقضه في الوقت الحالي ولكن يمكن استعادته بسرعة كاحتمال.

ومن ناحية أخرى، قد تكون هذه المقالة ذات فائدة سياسية لنتانياهو، ويمكن استخدامها لمهاجمته بسبب اللعب السياسي بخطط حرب سرية محتملة.

وبدلاً من ذلك، منذ بدأت إيران بمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر في عام 2024، أصبحت الدولة اليهودية أكثر انفتاحاً بشأن ما فعلته وما يمكنها أن تفعله لإيران من أجل ردع خامنئي أو ترهيبه ودفعه إلى تقديم تنازلات نووية.

ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الرسائل تزيد أو تقلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق نووي، وإلى أي مدى قد تدفع خامنئي إلى تقديم تنازلات نووية أكثر أهمية.

